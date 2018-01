El pleno apoya las reivindicaciones vecinales sobre el transporte rural

Las carencias y necesidades de la zona rural en materia de transporte público se expusieron ayer de nuevo en un pleno de la corporación, en este caso a través de una moción del grupo nacionalista y con la exposición previa de las demandas por parte del presidente de la AVV de Brión y de Adega.

Todos los grupos estuvieron de acuerdo en las carencias del servicio y en la necesidad de que los vecinos puedan disponer de conexiones en condiciones, si bien las discrepancias se mostraron en buscar culpables de la situación. Aunque la moción está dirigida a la Xunta para la aprobación de dos nuevas rutas de transporte desde Mandiá al centro de slaud y desde San Felipe y San Cristovo, que actualmente no cuentan con ningún servicio, los grupos de la oposición llamaron la atención sobre la responsabilidad del ejecutivo local, tanto en lo referente a la escasa inversión en materia de transporte –280.000 euros frente a los millones de las demás ciudades gallegas– como en lo relativo a haber aceptado el plan de transporte de la Xunta, que además otorga las concesiones a las mismas empresas que renunciaron a ellas anteriormente.

Desde el ejecutivo, la concejala de Transporte, María Fernández, defendió la necesidad de más presupuesto para esta materia y apuntó que las reivindicaciones que el BNG hace en esta moción son las mismas que hicieron llegar desde el gobierno a la Xunta. Apuntó que el plan de transporte ha empeorado el servicio –salvo el circular– y demandó mejoras, negando que no se haya trabajado al respecto y remitido a la Xunta las quejas vecinales.

Por parte del organismo autonómico se defendió ayer que “atiende a todas las solicitudes que se le traslada” en relación a este plan e indicó que, aunque esta mejora está funcionando desde el pasado 1 de noviembre, se comprobará si la empresa concesionaria está cumpliendo con lo exigido.

Además, la Xunta acusa al Concello de “falta de diligencia”, asegurando que presentó reclamaciones fuera de plazo. Esta cuestión fue contestada en el propio pleno por la edil del área, que señaló que muchas quejas de los vecinos no llegaron hasta que se puso en marcha el transporte escolar –que se comparte con el regular– y esto no fue hasta el mes de septiembre La concejala asegura además que solicitó reiteradas entrevistas y que se hicieron llegar propuestas de modificaciones.

Desde el ejecutivo de Núñez Feijóo, se indicó, antes incluso de la aprobación de la moción, que seguirán trabajando para dar solución a todas las demandas “aunque el procedimiento requiere algo más de tramitación y va más lento”.

Lo que no fue aceptado por unanimidad, pero sí aprobado, fue el trabajo encaminado, a propuesta del BNG, de crear una empresa municipal de transporte, cuestiones en las que PP y Ciudadanos se abstuvieron.