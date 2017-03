Las plazas de movilidad reducida deben mejorar la accesibilidad

El responsable del área de accesibilidad de la Asociación Grupo Diversidade Funcional Ferrol e Comarcas, José Díaz Acebedo, y el técnico de gestión, Alberto Iglesias Prieto, se reunieron esta semana con el responsable de la Policía local, Carlos Pico, y el jefe de Obras, Argimiro Marcote Rivera, con el objetivo de coordinar el pintado de las nuevas plazas de aparcamiento de los vehículos para este colectivo.

La finalidad es, como se explicó desde la entidad, mejorar la accesibilidad y la capacidad de maniobra de las sillas de ruedas dentro de los espacios de estacionamiento, con total seguridad y el acceso desde las plazas de los coches a las aceras.

La entidad recuerda que se continúa trabajando para conseguir la plena autonomía del colectivo de las personas con diversidad funcional en el municipio y por eso quiere llamar la atención sobre el horizonte temporal que establece la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, el 4 de diciembre de 2017, para que “todos los productos, bienes, contornos y servicios sean accesibles, con arreglo a las condiciones básicas de no discriminación y accesibilidad universal”, indican desde el grupo Diversidade Funcional de Ferrol.

En la última de las reuniones celebradas se habló de la necesidad de que las plazas de estacionamiento cumplan con una longitud mínima de cinco metros por 2,25 de ancho. Cuando la transferencia al vehículo se haga por la parte posterior, la medida se ampliará dos metros más de largo –siete– por 2,25 metros de ancho y cuando la aproximación se realice por la parte lateral se añadirán cinco metros de largo por 1,80 de ancho.

Además, estas plazas deberán garantizar el acceso a las aceras con rampas suaves de no más de un 10%. La pendiente máxima en el sentido longitudinal no podrá superar, asimismo, el 4%.

Asimismo, la entidad pidió al jefe de Policía que se siga controlando el mal uso de las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida. En este sentido, la Policía indicó que ya están realizando controles y denuncias. n