La Plataforma pola Defensa do Ferrocarril denuncia los reiterados incumplimientos del plan de Renfe

La Plataforma pola Defensa do Ferrocarril reitera los continuos incumplimientos en la prestación de servicios de ferrocarril en Ferrolterra, Ortegal y A Mariña, asegurando que continúan las supresiones de servicios y los retrasos, además de eludir llevar a cabo los contenidos del propio plan presentado por la Xunta a los alcaldes de estas tres comarcas, por las que circula el tren de la costa de la antigua FEVE.

El Plan de Renfe entregado a los Concellos y la Xunta hace ya varios meses, como compromiso de solución a las averías diarias reconocidas por Renfe y que provocan cientos de retrasos en los servicios, se está incumpliendo, pese a que, ya de por sí, era un proyecto a muy largo plazo.

Entre las cuestiones sobre las que llama la atención la plataforma se encuentra la inversión comprometida en el parque de material de motor, que no está siguiendo ya los plazos marcados. Así, el compromiso plasmado en el plan recoge una inversión de 410.000 eruos para un automotor que debería iniciar su reparación el pasado 2 de octubre y no se ha producido, ya que la unidad está en circulación en la comunidad asturiana. Además, explican desde el colectivo, no se ha licitado ni un euro para las unidades 2700 y 2900 que, pese a ser las más nuevas, son las de menor fiabilidad.

Sí se ha sacado a concurso la reparación de la serie 524 pero, en este caso, tampoco se ha llevado a efecto por el momento, ya que el concurso resultó desierto.

En diciembre habría que reparar otra unidad –524019– a la que se destinarían 181.500 euros. l