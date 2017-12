La Plataforma entrega un recurso de reposición contra la tasa de depuración del saneamiento

La “Plataforma na Defensa dos Servizos Públicos, pola Remunicipalización” presentó ayer en el registro del Concello de Ferrol 155 recursos de reposición contra la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la depuración de aguas residuales. Uno de los portavoces de este colectivo, Alexandre Carrodeguas, justificó el acto debido a la existencia de una tasa “inxusta, non transparente e opaca e por iso a recurrimos; non se pode cobrar unha taxa con carácter retroactivo, que non conta con memoria económica e que entendemos que os veciños non a poden pagar”, alegó.

Así, recordó que el alcalde, Jorge Suárez, se comprometió el pasado mes de octubre a iniciar los trámites para la modificación inmediata de dicha tasa y su importe justo, “sin que no mesmo se repercutan os gastos das obras nin o saneamento do rural, ‘para o que buscaremos financiación externa’. Cremos que esta taxa se vai perpetuar sen que haxa ningún encontro entre FeC e o resto dos grupos para modificala e estamos moi preocupados de que lles chegue aos veciños sabendo que é inxusta e que está sobrevalorada como recoñece o propio goberno municipal”, asegura.

“Cando chegue a taxa aos veciños nós vamos seguir recurrindo e cremos que é totalmente intolerable que Suárez intente salvar a Emafesa con esta taxa”, alegó Carrodeguas, incidiendo en que la Empresa Mixta de Aguas de Ferrol “non pode depurar as augas da cidade, xa que o servizo debeo facer Augas de Galicia mentres non se faga cargo do mesmo un ente mancomunado”.

La Plataforma cree que “esta non é a forma de salvar a Emafesa”, en alusión a las pérdidas que acumula la empresa en los últimos años y que estuvo a punto de solicitar ante sede judicial su disolución.

Así, Alexandre Carrodeguas consideró “problemático” que esta empresa pueda prestar el servicio de depuración a las aguas provenientes del municipio de Narón, “sen un concurso e un contrato”. l