La plantilla de Refesa irá a una huelga si no se acuerda un nuevo convenio

La plantilla de Remolcadores Ferrolanos SA (Refesa) anunció ayer que comenzará una huelga el próximo mes de enero si las negociaciones para el nuevo convenio colectivo no se desbloquean. La firma, que posee la concesión del servicio de remolque en el puerto en UTE con otras dos compañías, lleva ya tres años sin un convenio en vigencia y desde el pasado mes de febrero intentando negociar el nuevo marco laboral.

Las reivindicaciones básicas que exige la plantilla son regular los turnos de trabajo y recuperar el poder adquisitivo. Refesa cuenta en con doce personas repartidas en cuatro tripulaciones que dotan a dos remolcadores, el “Eliseo Vázquez” y el “Hocho”. Actualmente los turnos de trabajo son de 28 días a bordo durante 24 horas al día y 28 días de descanso, lo cual pretenden sustituir por turnos más cortos de 14 días de trabajo con 14 de descanso y un mes de vacaciones continuado. Respecto a los salarios, consideran que la falta de actualizaciones en los últimos años les ha hecho perder poder adquisitivo. La empresa, según explicaron, les ofreció ampliar el convenio hasta 2019, pero con un único incremente salarial de un 1% para el próximo año.

Los trabajadores presentaron la propuesta de reducir el convenio hasta el 2017 y solicitaron, como compensación a estos años en los que tuvieron el salario congelado, un incremento del 3%, que la empresa no ha aceptado. Dada esta situación de bloqueo, el comité ha decidido que de cara al mes de enero realizará una serie de movilizaciones que culminarán con una huelga indefinida si la situación no se desbloquea.

Desde la CIG recordaron ayer que los compañeros de las otras empresas que forman la UTE y “realizan o mesmo traballo coas mesmas tarifas” tienen unos salarios más altos. Por ello, entienden que si los trabajadores de Refesa no pueden acceder a esas mismas condiciones se debe a dos opciones, “ou que os responsables non saben xestionar os recursos ou que o reparto de beneficios faise de outra maneira”. n