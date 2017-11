El personal municipal pide el sí a los presupuestos para crear nuevas plazas

Del mismo modo que el colectivo de mariscadores apoyó el inicio del saneamiento y los trabajadores de Emafesa el cobro de la tasa del agua para salvaguardar sus puestos de trabajo, ahora los representantes de los funcionarios municipales apelan a la responsabilidad de los grupos municipales para que el pleno de esta mañana pueda aprobar los presupuestos municipales de 2017. El objetivo es que se pueda garantizar, de este modo, la oferta de empleo público y la creación de plazas para atender las necesidades más urgentes.

Los delegados de personal de CSIF y UGT han remitido en el día de ayer un escrito a los grupos municipales con representación en el Concello y a las concejalas no adscritas con el fin de que se puedan sacar adelante las cuentas de 2017, que califican de trámite, pero que son “vitais para os servizos públicos municipais e o seu persoal”. No por esto dejan de criticar la situación en la que se encuentra el Concello y exigen al alcalde, Jorge Suárez, “que non se volva a repetir esta situación co orzamento de 2018”.



Los sindicatos firmantes del escrito –no figuran CIG ni CCOO– hablan de una situación excepcional en la que se encuentran los servicios públicos del Concello y recuerdan que han sido y son críticos con el gobierno por la “ineficacia á hora de presentar un borrador dos orzamentos en condicións ao longo do ano”. Sin embargo, aseguran que se ven “na obriga e responsabilidade” de defender los servicios públicos municipales y, en este sentido, han trabajado con Recursos Humanos e Intervención desde hace más de cinco meses, para poder llegar a un acuerdo en el capítulo I, del texto económico, que se basa en “mantenemento do emprego público, creación de prazas que atenden ás necesidades máis urxentes e salvagarda dunha oferta de emprego que permita paliar a perda por xubilación de 14 empregados nos últimos dous anos”.

Los sindicatos aseguran que no se puede pasar otro año sin que se reponga el personal jubilado, trabajando en algunos departamentos en situación crítica por falta de personal y prestando un servicio ineficaz a los vecinos por esta situación. Entre las áreas con más necesidades recuerdan que se encuentran Servicios Sociales, Casa de Acogida, Biblioteca, Estadística, Cementerios, Recursos Humanos, Bomberos y Policía Local.

El pleno de hoy debatirá el primer presupuesto del mandato a un mes de acabar el año y con la denuncia de falta de documentación e informes por parte de la oposición, al respecto del cumplimiento de una sentencia relativa precisamente al tema de personal y que Secretaría considera que debería reflejarse en las cuentas de este año.