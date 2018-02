El personal judicial de Ferrol secunda por mayoría ir a la huelga indefinida

Los funcionarios judiciales de Ferrol decidieron ayer que secundarán de forma íntegra la huelga indefinida convocada por la plataforma gallega de sindicatos por el incremento retributivo que demandan a la Xunta.

En una asamblea celebrada en la sala de vistas del juzgado de Instrucción número 2, un total de 93 trabajadores de los juzgados –un 75% de los casi 130 que conforman la plantilla– participaron en una votación secreta y en urna para elegir si se realizaba una huelga indefinida parcial, solo durante el horario de atención al público, o total. Esta última opción obtuvo el respaldo de casi un 80% de los participantes en la asamblea (73 votos), mientras que 16 optaron por la otra alternativa y 3 votaron en blanco. Además, hubo un voto nulo.



Demandas

Esto significa que de no desbloquearse el conflicto que los sindicatos gallegos mantienen con la Consellería de Xustiza y la Dirección Xeral, a partir del próximo miércoles 7 de febrero los juzgados permanecerán absolutamente paralizados, tan solo con los servicios mínimos. En las anteriores jornadas de paro –el 1 y el 13 de diciembre y el pasado 25 de enero– el siguimiento en Ferrol fue uno de los más altos de la comunidad, con un apoyo superior al 93% según los sindicatos.

La plataforma –integrada por SPJ USO, A Xustiza CUT, FeSP UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO– se quejan de que la Xunta no ofrece soluciones sobre los dos puntos más enquistados, que son los relativos al incremento retributivo (a través del complemento autonómico transitorio) y el cese de la “discriminación” con respecto a otros funcionarios judiciales que no dependen de la Administración gallega en el caso de bajas por incapacidades transitorias.

Por su parte, el Ejecutivo autonómico defiende que la subida de 270 euros al mes que demandan “es inasumible” e incide en que el resto de demandas han sido solventadas.

Desde la plataforma de Ferrol, uno de sus portavoces, Carlos Dacal, censuró duramente la decisión de la Xunta de retirar los días de asuntos propios y de vacaciones en febrero al personal de Justicia y revocar los ya aprobados ante la amenaza de huelga indefinida a partir de la próxima semana. “El régimen de permisos está supeditado a las necesidades de servicio durante todo el año, pero eso ya se garantiza con los servicios mínimos y los ser.