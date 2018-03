Pepe Galán presenta esta tarde “A volta dunha ausencia” en el centro Torrente Ballester

“A volta dunha ausencia” es el título de la muestra que el escultor coruñés Pepe Galán presenta hoy, a las 19.30 horas, en el centro cultural Torrente Ballester. Se trata de un recorrido por obras que establecen conexión en el espacio tiempo, realizadas en muchos casos, desde la fusión de los medios de expresión, tal y como indicaron ayer desde el Concello.



La exposición está compuesta por unas 40 obras, algunas de gran formato y cuatro instalaciones de vídeos y sus correspondencias escultóricas. Piezas que suponen, en las primeras etapas, una reflexión sobre la luz en los tejidos en volumen, el sutil dibujo del arame y los límites en plano o replegado de una caja de cartón, así como piezas resultantes de la combinación de hierro y manipulación de parabrisas reutilizados de automóviles como la obra titulada “Ferrol”.

Galán decidió, en 2010, hacer una parada técnica y dejó de producir obras, un paréntesis en el que no dejó de realizar “accións artísticas populares” como “Carga de Dignidade” (en la reja de Navantia en 2013). Esta muestra es una invitación a “ver os primeiros artefactos que xorden do seu obradoiro despois desta relativa ausencia”, indican fuentes municipales.



El coruñés presenta piezas y series totalmente innovadoras en las que la escultura sigue siendo su principal vehículo de expresión pero introduce materiales y procedimientos inesperados, como el arame, licra, cartón o el vídeo documental. “O diálogo con propostas dos últimos 35 anos, que se expoñen para ofrecer un contexto á súa obra recente, segue a ser posible por esa insistencia na investigación formal e plástica e tamén, por suposto, por unha referencia constante á memoria histórica”, señala en Concello.

Las muestra podrá verse hasta el próximo 20 de mayo de martes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas y los domingos y festivos de once de la mañana a dos de la tarde.