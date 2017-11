El penúltimo pleno del año eleva a siete millones los reconocimientos de deuda

El quinto pleno del mes de noviembre y primero con carácter ordinario incluyó únicamente cinco puntos para su aprobación, de los que dos de ellos fueron retirados. De los otros tres sólo alcanzó la unanimidad uno de ellos, la adhesión a la declaración de Sevilla, una propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias que supone el compromiso de las ciudades por una economía circular.

Los otros dos son ya puntos que se repiten, con distintas cifras, un pleno tras otro, ya que se refieren a la aprobación de reconocimientos extrajudiciales de crédito sobre diversas cuestiones. En esta ocasión se presentaron en dos bloques, por importe de 316.894,43 euros y 496.694,46 euros. En el primero de los lotes el PP se abstuvo pero en el segundo, como viene siendo habitual en las últimas sesiones plenarias, emitió su voto en contra, por lo que las facturas, correspondientes a los servicios de limpieza que presta Urbaser quedaron sin aprobación y, por tanto, no podrán ser abonadas.

Esta postura del PP pretende ser una “llamada de atención” de cara a que se tomen medidas sobre servicios que se prestan sin contrato . En la misma línea, pero con abstenciones, se posicionaron los demás grupos de la oposición, criticando las continuas convalidaciones de facturas, por no contar con contratos.

Por su parte, el ejecutivo tachó de irresponsable que se dejen sobre la mesa estos pagos y el alcalde, Jorge Suárez, alertó de la posibilidad de que Urbaser presentase un contencioso judicial, con costes e intereses, por no abonarle sus servicios.

El concejal popular, Alejandro Langtry, contabilizó en siete millones de euros la cifra que alcanzan los reconocimientos extrajudiciales en lo que va de año, sumando 56 convalidaciones llevadas a pleno.

Otros dos puntos del orden del día suscitaron el debate plenario pese a ser retirados del orden del día y señalar que se abordarán en la comisión pertinente. Se trataba de las aportaciones a la Mancomunidad tanto por el asesoramiento pata la gestión mancomunada del sistema de saneamiento y depuración como del proyecto de ampliación del refugio de Mougá.

Los grupos de la oposición criticaron la falta de información al respecto y la “trapallada”, como calificó el socialista Germán Costoya, que supone que se lleven a pleno temas que no tendrían que pasar por este órgano, para después retirarlos.