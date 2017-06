Peña Novo toma posesión como concelleiro (XLIX)

Na anterior entrega recordaba como o martes 12 de febreiro a Xunta Municipal do Censo da Coruña proclamara os concelleiros que resultaran eleitos nas eleccións municipais celebradas o domingo anterior e como admitía a protesta presentada polo señor Suárez González Pumariega, candidado polo terceiro distrito que non fora elixido, reclamación que afectaba directamente á proclamación do candidato nacionalista, Luís Peña Novo.

Sobre este asunto, o solto “Después de las elecciones / Un recurso de alzada”, aparecido en El Ideal Gallego do martes 17 de febreiro, dicía:

“Firmado por electores del tercer distrito se presentó en el Ayuntamiento una alzada con solicitud de nulidad de las elecciones municipales verificadas en dicho distrito para que sea elevada a la Comisión provincial.

Los reclamantes reproducen las impugnaciones hechas ante la Junta municipal del Censo por el candidato D. Luis Suárez González Pumariega y acompaña una relación de personas ausentes y fallecidas que figuran en la lista de votantes. Se hubiera podido evitar que se emitiese sufragio en nombre de ningún muerto si en los colegios estuviesen expuestas las listas de personas fallecidas, pero según se dice en la instancia no se hizo así.

Los firmantes se amparan en el derecho que les concede el artículo cuarto del vigente Real decreto de 24 de marzo de 1891, decreto para regular las reclamaciones contra las elecciones de concejales”.

Catro días despois, o 21 de febreiro, El Orzán publicaba o solto “En defensa propia / Las elecciones del tercer distrito”, no que resumía unha carta que lles achegara Peña Novo para a súa publicación:

“El concejal electo D. Luis Peña Novo nos visitó anoche para rogarnos la publicación de una carta, en la que contesta a un artículo publicado en ‘El Noroeste’ de ayer por su contrincante en la reciente lucha electoral D. Luis Suárez González Pumariega, en el que se hacen apreciaciones que aquél estima no poder dejar sin respuesta. Nos dijo el Sr. Peña Novo que llevó su réplica al propio periódico donde se le atacaba, pero que le había sido denegado en él el derecho de réplica, por lo cual apelaba a nuestra imparcialidad y hospitalidad para poder defenderse.

Dice el Sr. Peña Novo que el distrito que le eligió es de los de más ciudadanos de la Coruña y por eso precisamente triunfó en él, porque peleó con la propaganda y el convencimiento frente a los medios antiéticos empleados por los defensores de la candidatura opuesta.

Añade que para evitar que las afirmaciones de su contrincante puedan crear un estado de opinión erróneo desea hacer constar que las reclamaciones legales de aquél carecen de todo fundamento, en fé de lo cual está dispuesto a discutirlas públicamente ante el tribunal que el adversario designe.

Agrega que reconoce haber sido ayudado por los elementos republicanos que en el tercer distrito tienen mayoría, pero sólo por afinidad ideológica y por preferencia al candidato que representaba un ideal y no a una persona determinada.

Y termina requiriendo a su contrincante para que desarrollando sus insinuaciones acerca de ilegalidades cometidas en la elección referida, denuncie concretamente cuantos hechos delictivos conozca y se querelle de ellos y afirmando que si en aquélla hubo compra de votos, desórdenes y atropellos, fueron precisamente realizados por los que frente a él combatieron.

La carta del Sr. Peña Novo, que no podemos recoger más extensamente, termina haciendo protestas de respeto personal a su contrincante, pero diciendo que se debe antes de nada a la verdad, que quiere restablecer”.

Non podo incluír o texto do citado artigo de Luis Suárez González Pumariega dado que non puiden consultar o xornal El Noroeste de ese dia, pois, que eu saiba, non se conservan exemplares do mesmo, mais si a resposta deste candidato ao escrito de Peña Novo. Publicouna El Orzán do día 22, baixo o epígrafe “Para alusiones / La elección del tercer distrito”, precedida dunha breve introdución:

“Fundados en la misma razón de imparcialidad que ayer nos movió a insertar unas manifestaciones del concejal electo D. Luis Peña Novo, acojemos hoy las siguientes que en atenta carta nos envía para su publicación nuestro distinguido convecino D. Luis Suárez González Pumariega:

Considerando como un deber de corrección contestar al requerimiento que el Sr. Peña Novo, sin duda lleno de buena fe, me ha hechoen la Prensa coruñesa, utilizando la publicidad prestigiosa de ‘El Orzán’, me apresuro a complacerle diciéndole:

El deportado que votó en el tercer distrito fue Venancio González, secretario de ‘Luz y fuerza’.

El preso que no pudo votar y votó se llama José Campos Remeseiro y se halla en la cárcel desde el 24 de noviembre de 1919.

El suicida que apareció votando ha sido Venancio Rey.

El militar de guarnición en Betanzos que votó sin estar en la Coruña y fue suplantado es D. Demetrio del Bosque Llorente, teniente de Caballería.

Los fallecidos que votaron y de todos los que tengo certificación se llaman José Canosa Pardo, José Corral, Emilio Boch, José Abad Agra, etc., etc.

Los camareros en viaje que votaron, Antonio y Manuel Arades González y José Castiñeiras Bergondo.

Y las querellas que pude y puedo entablar son varias y entre ellas una contra el presidente de la mesa de la sección primera, procesado por contrabando, y otra contra el vicepresidente de la Junta Municipal del Censo que no sólo intervino personalmente en la lucha electoral sinó que en una carta publicada en la prensa tuvola audacia de confesarlo.

Sobre todo esto entenderá la Comisión provincial y verá las pruebas auténticas. Yo espero tranquilo su resolución.

Creo, pues, haber demostrado que la verdad no ha sido falseada por mí al defender mis derechos, debiendo declarar yo, en su servicio, que jamás consideré contrincante al Sr. Peña Novo, pero la realidad de la elección nos afecta a todos ahora”.

Mentres tanto, a Comisión provincial, encargada de resolver as reclamacións acordara anular a proclamación de Peña Novo que no seu día efectuara a Xunta Municipal do Censo da Coruña, tal e como recollía o solto “Las elecciones y la Comisión provincial” aparecido en El Ideal Gallego, do domingo día 21 de marzo:

“Resolvió también ayer la Comisión provincial las alzadas presentadas contra el resultado de las elecciones en los distritos segundo y tercero de esta capital.

Fueron rechazadas las alzadas referentes al segundo distrito, y en cuanto a las del tercero se aprueba la elección de D. Alfonso Vázquez y D. Antonio Seijo, a quienes se declara con capacidad legal para desempeñar los cargos, y se declara nula la elección de D. Luis Peña Novo, que figuraba en tercer lugar.

Para cubrir la vacante que resulta se convocará a una nueva elección.

Decíase anoche que los republicanos autónomos presentarán candidato propio en el tercer distrito, cuando se verifique la elección, restando apoyo al Sr. Peña Novo.

Es de suponer que este señor vuelva a presentarse como candidato nacionalista, y lo que está fuera de duda es que otra vez acudirá a la lucha el candidato monárquico, Sr. Suárez Gonzáles, pues sus numerosos amigos de aquel distrito le han requerido a ello.

La lucha, pues, será reñida”.

Unha semana despois, o 30 de marzo, El Orzán publicaba “El nuevo Ayuntamiento”, no que dicía: “Pasado mañana, primero de Abril, se constituyen en toda España los nuevos Ayuntamientos”, incluíndo a continuación os nomes dos concelleiros que deixaban a corporación e dos que se incorporaban a ella, e engadía: “Habrá que celebrar nueva elección en el tercer distrito para cubrir una vacante por haber sido anulada la proclamación del nacionalista D. Luis Peña Novo”.

Xa que logo, a nova corporación coruñesa, que se tería que constituír cun edil menos, ficaría conformada por 23 republicanos –de 2 “fracciones”, dicía o xornal- e 12 monárquicos.

Xa que logo, o nacionalismo ía quedar sen representación institucional, á espera dunha nova elección para cubrir a vacante deixada pola anulación da proclamación de Peña Novo por parte da Comisión provincial.

O 1º de abril, de acordo co estipulado pola lei, constituise o novo concello coruñés e procedeuse á elección de alcalde. O republicano Antonio Lens obtivo 17 votos e houbo 16 papeletas en branco, polo que non conseguiu a maioría absoluta. Non obstante, quedou proclamado alcalde interino e manifestou: “Ser alcalde de la capital de Galicia es el mayor honor al que puede aspirar un ciudadano; yo nada he pedido, pero ya que he sido elegido, quiero ser útil a todos los ciudadanos”.

Tres meses e uns días máis tarde tomaría, por fin, posesión Lois Peña Novo. Segundo recollía El Ideal Gallego de 8 de xullo (“En el Ayuntamiento / La sesión de ayer”), no pleno municipal do día anterior se procedera á lectura “ de la Real orden del ministerio de la Gobernación confirmando el fallo de la Comisión provincial que declaró la validez de las elecciones de concejales verificadas en febrero último en esta capital, excepto en lo que se refiere a la nulidad de la elección de D. Luis Peña Novo, en el tercer lugar, por el distrito tercero, extremo en el cual se revoca dicho fallo. Es proclamado el Sr. Peña Novo y toma posesión de su cargo”.

Non fora sen tempo. . l