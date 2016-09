Pedro Sánchez recuerda que “el futuro, en democracia, se escribe con el voto”

En un cine Alovi lleno y en un municipio considerado como un pilar básico del socialismo de la comarca, As Pontes, el candidato socialista a la Xunta de Galicia, Xoaquín Leiceaga, recordó a los asistentes que el domingo hay dos opciones “apoiar o cambio liderado polos socialistas ou garantizar a maioría absoluta do PP e con ela máis paro, máis recortes e máis resignación”.

Con un recuerdo especial para las personas que padecen Alzheimer en un día como el de ayer, Leiceaga se refirió a los “recortes y privatizacións de Feijóo” y criticó que existen dos mundos paralelos “o que vende Feijóo e o que é real”.

El alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación, Valentín González, aludió a la pérdida demográfica, al riesgo que corren las pensiones de los mayores, al paro o al desmantelamiento de sectores como el primario.

El alcalde puso de ejemplo el buen funcionamiento de la Diputación “con débeda cero e estabilidade, sendo, sin embargo, a máis plural da historia”.

La intervención del candidato Xoaquín Leiceaga no fue escuchada, sin embargo, por el secretario general del partido, Pedro Sánchez, que antes de su discurso se disculpó por tener que ausentarse para coger un avión. Sánchez valoró el trabajo de los socialistas de la comarca y manifestó que “creo en el modelo energético liderado por As Pontes”. Sánchez basó su discursó en la apuesta por el bienestar, la educación y sanidad pública y aseguró que el PSOE es un partido “con muchas políticas al servicio de la libertad, igualdad y fraternidad”.

Concluyó animando al voto el próximo domingo, “porque el cambio y la victoria es posible y Feijóo puede ser un mal recuerdo”. Así, aseguró, “el futuro no está escrito y en democracia se escribe con el voto”.