O Pazo da Cultura énchese de danza e psicoloxía con “Emoticores”

As coreógrafas e bailarinas Rut Balbís e Cristina Montero, integrantes de Las Tricotouses, levaron onte ao Pazo da Cultura de Narón o seu espectáculo de danza contemporánea “Emoticores”.

Dirixido a nenos maiores de seis anos e máis concretamente a alumnos de Primaria –de 8 a 12 anos–, a función traballou as cores, o movemento e as proxeccións audiovisuais para que o público identificase as diversas emocións do ser humano.

Así mesmo, as creadoras do espetáculo incidiron na necesidade dos menores de contar “con espazos onde recoñecerse e expresarse afectiva e emocionalmente”, aludindo ao papel que xogan tamén as escolas co fin de alcanzar “un modelo educativo máis integrador, humán e creativo”.

A iluminación xogou onte un papel fundamental na concepción do espazo escénico, a través dunha estética sinxela que ao mesmo tempo a fixo visual e atractiva para os máis cativos.



obradoiro

Ás 11.00 horas de onte e como preludio ó espectáculo da tarde, Balbís e Montero, acompañadas da psicóloga Paula Pintos, ofreceron un obradoiro para os nenos e nenas que mercasen a súa entrada para traballar durante hora e media coas cores e as emocións.

O taller, unha das propostas pedagóxicas de “Emoticores”, estivo orientado a introducir o traballo co corpo como resonador das propias emocións.

Familias enteiras gozaron onte desta proposta, a segunda da nova programación para este ano 2017 no Pazo da Cultura, logo do exitoso concerto de Ses celebrado o sábado.

Para o que queda de mes, a entidade inclúe ademais dous espectáculos teatrais, enmarcados no xénero da comedia. O día 21 será o turno da compañía Sarabela Teatro, que representará a obra “Normas para saber vivir na sociedade moderna”, e o día 28 Contraproduccións SL presentará a aobra “O tolleiro de Inishmaan”. Ambas funcións darán comezo ás 20.00 horas e as entradas xa están á venda.