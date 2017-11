La parte privada de Emafesa amenaza con la disolución si no se activa la tasa

Justo un mes después de que se anunciase un pleno extraordinario para levantar la suspensión de la tasa del agua del anterior mandato popular –que después fue pospuesto– se celebrará este viernes la sesión en la que se pretende que se pueda activar el pago por parte de los ciudadanos del servicio de saneamiento que se presta desde el pasado mes de abril y que todavía no ha entrado en vigor.

Los cuatro intentos fallidos de aprobar una nueva tasa diferente a la que había establecido el PP y que fue suspendida una vez que entró a gobernar Ferrol en Común-PSOE han llevado al ejecutivo a optar por recuperar la anterior, esperando, de este modo, el apoyo del grupo mayoritario de la oposición, el PP.

Liquidación de la empresa

La convocatoria de este pleno se lleva a cabo coincidiendo casi en el tiempo con un escrito remitido a los consejeros de la parte pública del Consejo de Administración de Emafesa por parte del socio privado de la empresa mixta de aguas, Socamex. En este, como explicó ayer el portavoz de Ferrol en Comun, Álvaro Montes, la firma hace un recordatorio a la parte pública de lo anunciado ya en el último consejo de administración, celebrado el pasado 21 de septiembre, en el que indicó que fijaban dos meses de plazo para la activación de la tasa o acudirían al juzgado mercantil a presentar la liquidación de la empresa por las deudas acumuladas, acrecentadas por la cuantía que dejan de cobrar por los impagos del tributo.

Montes indicó que la empresa asegura que “se se supera o tema da tasa, non se incurriría en causa de disolución por parte da empresa”. De todos modos, aunque la idea del gobierno local es poner en marcha la tasa de saneamiento, como pretendió desde que la depuración se activó, el portavoz de FeC recordó que ya en el consejo de administración pasado se mostraron en desacuerdo con las causas de disolución, ya que, explicó, no se trata de una empresa privada, sino con un capital de mayoría pública, por lo que no admitirían una denuncia en el juzgado de lo mercantil por esta cuestión. En el consejo se propuso la disolución de la sociedad o, si la sociedad es insolvente, la solicitud de un concurso.

Ahora, la parte privada recuerda al Concello –están representados en el consejo de administración además el alcalde, Jorge Suárez, los ediles Álvaro Montes, Suso Basterrechea y Luís Victoria– que los administradores están obligados a solicitar la disolución judicial de la sociedad cuando el acuerdo social es contrario a la disolución por el voto contrario del Ayuntamiento como accionista mayoritario.

La recuperación de la tasa podría poner fin a este problema inicialmente, si bien todavía no está garantizado el apoyo mayoritario para levantar la suspensión de la tasa, que dejó de estar en vigor a finales de 2015. En este sentido, solo Ciudadanos hizo público su voto a favor de esta cuestión en la comisión previa al pleno, mientras que BNG y PSOE se opusieron y el Partido Popular –que es el apoyo con el que el ejecutivo podría volver a aplicar la tasa– solicitó una serie de informes antes de manifestar su postura definitiva. l