El orgullo ferrolano, la música y las luces clausuran las fiestas de San Ramón

El día de San Ramón es una de las jornadas más especiales del año para los ferrolanos. En ella se ponen muchas expectativas y esta vez fueron Roi Casal, Efecto Mariposa, el vídeo del pregón y los fuegos de San Ramón los elementos perfectos para satisfacerlas e incluso superarlas.

El día comenzó, como los anteriores, con clase abierta de tai chi a cargo del gimnasio Bunkai, siendo esta jornada una de las más multitudinarias de las organizadas a lo largo de estas semanas. De esta manera el Concello ha querido incluir actividades como body combat o zumba dentro de la programación para fomentar la vida saludable entre la población de Ferrol.

Por otro lado, al mediodía, muchas de las casas de la zona acogieron la típica comida de patrón, en la que no puede faltar la bolla de azúcar ni el vino, ya que estos serán los encargados de aportar la energía necesaria para llegar al final de la jornada.

Para continuar, ya a las siete de la tarde, el Colectivo Máxico Lorc and Julit ofreció a los vecinos más pequeños de San Xoán un espectáculo de magia. Al igual que sucedió el pasado jueves en el barrio de Caranza, hubo gran afluencia de público.

Por la noche, todo el que se acercó a la plaza de Amboage a las 21.30 horas pudo visionar, por fin, el vídeo del pregón de las fiestas en el que participaron numerosos ferrolanos. Este momento brindó a los asistentes gran emotividad y alegría con respecto a Ferrol, ya que el hilo conductor consiste en la narración de las razones por las que a los presentes en el vídeo les gusta su ciudad natal.

A continuación, justo después de la proyección, comenzaron a sonar los instrumentos de los músicos de la banda de Roi Casal, quien ofreció ayer un concierto con ritmos gallegos y cubanos y con letras de Neira Vilas. Esta actuación está dentro de su gira “Son galego, son cubano”, en la que su agrupación –la mitad gallegos y la mitad cubanos– interpreta temas del disco que lleva el mismo nombre y cuyo objetivo inicial es reforzar y dar importancia al hermanamiento entre Cuba y Galicia.

Antes de que dejase de sonar la música del de Catoira, los ferrolanos ya estaban buscando la localización perfecta para ver los fuegos de artificio en el lugar que mejor panorámica ofreciese y, a poder ser, que fuese cómodo. El espectáculo duró 18 minutos y los presentes pudieron observar figuras como emoticonos, palmeras, rostros del dibujo animado Doraemon, palmeras y huevos de dragón, entre muchas otras. Al finalizar los fuegos, hubo un aplauso que se prolongó en el tiempo y que mostró el entusiasmo de los asistentes.

Tras finalizar el espectáculo de pirotecnia, ya muy cerca de la media noche, subieron al escenario de Amboage los malagueños Efecto Mariposa, que ofrecieron temas de su último disco “Comienzo” –que implica su regreso a la escena tras cinco años de silencio debido a la maternidad de Susana Alva, la vocalista–, además de sus grandes éxitos como “Por quererte” o “No me crees”. Los asistentes se mostraron entusiasmados a pesar de las horas y la agrupación trató de interactuar con ellos con el objetivo de hacer un concierto más entretenido.

Tras este concierto, se dieron por finalizadas las Fiestas de Ferrol en honor a San Ramón. Pero dentro de un año la ciudad volverá a estar llena como nunca y llegarán de nuevo la música, el deporte, la comida, el sol, la cultura, la diversión y la fiesta.