La oposición reclama al alcalde que resuelva el problema del saneamiento

El retraso del Concello de Ferrol para que el sistema de saneamiento de la ría funcione –falta la remisión del compromiso económico que permita proceder a la adjudicación del contrato de servicio de explotación– ha sido criticado estos días por todos los grupos de la oposición aunque no ha recibido respuesta alguna del regidor local, Jorge Suárez.

El alcalde se remite a una reunión que había solicitado el pasado 5 de diciembre con Augas de Galicia y que se ha confirmado que tendrá lugar mañana, con la presencia también del alcalde de Narón, José Manuel Blanco.

La portavoz del grupo municipal del PP, Martina Aneiros, lamentó el haberse enterado “por los medios de comunicación” de que los interceptores y tanques de tormenta no están en funcionamiento porque no se han cumplido los compromisos del alcalde al respecto de destinar la partida económica correspondiente.

La edil popular criticó la “parálisis evidente” propiciada por que el alcalde “no haya sido capaz de cumplir con un simple trámite administrativo”.

Aneiros recordó que el Concello le pide a Acuaes que asuma la gestión y, sin embargo, no es capaz de aportar los documentos presupuestarios para hacer frente a la cuantía necesaria para la adjudicación del contrato, desde el pasado mes de abril.

Desde el PP se recuerda que los 208.000 euros no fueron incluidos en los presupuestos de 2016, porque no existieron, pero tampoco se buscó cómo solucionarlo, recordando que podría haberse realizado una modificación de crédito del presupuesto prorrogado del PP, que es el que está aún en vigor.

Ante esta situación, Aneiros manifestó el apoyo del PP para completar el saneamiento de la ría y se mostró “dispuesta a colaborar para acabar con esta parálisis injustificada”.



contaminación

Con respecto al requerimiento de Augas de Galicia para acabar con los vertidos en once puntos de la ría de Ferrol y la posibilidad de sancionar al Concello por esta razón, la portavoz del Partido Popular pidió que se dé cumplimiento a estas demandas, ya que se cuenta con la infraestructura necesaria y “es una cuestión más medioambiental que política”, incidió Martina Aneiros.

Desde el PP se recordó que el no estar depurando las aguas tiene importantes consecuencias medioambientales “las más de 500 familias que viven del sector marisquero de la ría, el hecho de que los ferrolanos no puedan disfrutar de las playas urbanas por la contaminación o la imagen que se está dando de Ferrol”.

Por todo esto, desde el grupo popular se piden explicaciones al alcalde sobre las razones por las que está paralizado el asunto y se le reclama que “deje de perder el tiempo y prepare de forma inminente un pleno para cumplir con los compromisos con Acuaes, que permita la puesta en marcha de los interceptores y el incremento de caudales que llegan a la EDAR, por tanto, que cumpla con el requerimiento de Augas de Galicia y ponga fin a los vertidos que contaminan la ría”.