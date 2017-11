Los operarios de Leche Celta logran mejorar salarios entre un 10 y un 13%

Los 170 trabajadores de la planta que Leche Celta SLU explota en la parroquia de Andrade (Pontedeume) han conseguido cerrar con un acuerdo el programa de movilizaciones tras lograr el primer convenio colectivo con el que contará la firma.

En la práctica, el compromiso garantizará incrementos salariales que oscilan entre el 10 y el 13 por ciento. La subida en el primer caso afectará a las categorías más bajas sobre el convenio de ámbito sectorial a nivel estatal, mientras que la segunda se aplicará al resto de los trabajadores.

El colectivo había iniciado un calendario de paros parciales para reivindicar una mejora salarial del 25 por ciento. Pese a la diferencia, la Confederación Intersindical Galega (CIG), que había convocado las movilizaciones, valoró el acuerdo. “Unha vez máis, demóstrase que a unidade, a presión e o conflito son a única ferramenta para que se produzan avances sustanciais nas condicións de traballo do personal”, destacó ayer la central a través de un comunicado.

El compromiso entre las partes se alcanzó en la noche del pasado viernes, aunque no trascendió hasta ayer, tras más de once horas ininterrumpidas de negociación.



Este primer convenio de la factoría rige con efecto retroactivo desde el 1 de enero último y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020, por lo que la empresa deberá devengar ahora los atrasos salariales acumulados por el personal desde principios del año en curso.

En términos tangibles, las mejoras implican incrementos mínimos de 150 euros mensuales, distribuidos en un total de 15 pagas, cifra que se verá aumentada al acordarse también la aplicación de un diferencial del 1,5% por encima de la subida anual que experimente el convenio estatal en cada uno de los ejercicios de vigencia del convenio.