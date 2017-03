Nuevas irregularidades empañan el concurso para la plaza de Armas

El concurso para el anteproyecto de la plaza de Armas continúa envuelto en la polémica, no solo por contar con la oposición del grupo mayoritario –PP– y de asociaciones de comerciantes, hosteleros y vecinos del centro, que rechazan cualquier propuesta que no incluya el estacionamiento, sino también por los distintos problemas con que se ha topado desde el principio el desarrollo del certamen.



Así, tal y como estaba formulado el concurso no podía ser fallado por el jurado sin la presencia de la totalidad de sus miembros, cuando los populares rechazaron participar en la elección de un proyecto con el que no estaban de acuerdo –el gobierno siempre manifestó que no debía incluir estacionamiento de vehículos–. De este modo, hubo que aprobar un nuevo pliego, que recogiese la posibilidad de la ausencia de alguno de los integrantes del órgano decisivo para elegir un ganador.



Pero además, y pese a que el pliego también determinaba la obligatoriedad de que las propuestas fuesen anónimas –sin autoría, sin elementos gráficos identificativos de la identidad, etc–, se denunció que muchos de ellos contenían datos, reales o no, sobre una posible autoría. En uno figuraba incluso el nombre de un estudio de arquitectura. Otros hasta un total de 33– presentaban títulos o nombres de pila. La alegación fue desatendida, aunque se especificó que se comprobaría, al elegir un ganador, que cumpliese estrictamente la legalidad.



Ahora, pese a que el pliego indica que “la identidad de los autores de las respectivas propuestas se hará pública con la apertura de las plicas en un acto público” –anunciado para el próximo lunes–, las filtraciones de algún miembro del jurado desvelando el proyecto ganador –“Lugar de todas”– ponen en entredicho el concurso.



La presidenta del jurado y concejala de Urbanismo, María Fernández, mostró ayer su “contrariedade” por la filtración y aseguró que los pliegos especifican que la decisión final debe darse a conocer en acto público, para la apertura del sobre C, con el fin de garantizar “a transparencia e validez do proceso e garantir que a proposta seleccionada cumpre cos requisitos técnicos requeridos”. Aunque este último punto pueda todavía darse, las filtraciones ya no garantizan esa validez, que, por el momento, se queda solo en un “afeamiento” por parte del ejecutivo a esta acción. Autores de los proyectos que no han sido seleccionados pidieron explicaciones al área de Urbanismo, que pidió disculpas por la situación creada.



Aunque en un principio se anunció que podrían emprenderse acciones legales, en el caso de que la filtración partiese de un funcionario público, nada ha trascendido oficialmente de si habrá alguna investigación.