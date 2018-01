Nina Pantín | “Escribir este libro me ayudó mucho en un período de transición de mi vida”

Hace dos años, un problema de salud obligaba a Nina Pantín (Ares, 1973) a apartarse momentáneamente de los escenarios en los que desde muy joven desarrolló su trayectoria musical, la mayor parte como solista.

Entonces, la escritura, por la que ya sentía una gran atracción desde niña, comenzó a acaparar un mayor protagonismo en su día a día, hasta el punto de que, animada por un amigo, se aventuró a publicar su propio proyecto literario.

Así nace “Entre sueños y Silencios”, una obra cargada de relatos autobiográficos pero expuestos de forma literaria y con una gran querencia por las metáforas. “Este libro surge en un período de transición en mi vida, en el que a mis problemas de salud se juntó además un período de enfermedad de mi madre, que falleció hace tres meses”, cuenta.

Experiencia positiva

“Escribir este libro me ayudó muchísimo, no sé si decir que me salvó la vida, el alma... porque me veía atrapada en distintas situaciones y supuso un paso muy grande para mí”, añade.

Al principio, cuando comenzó a escribirlo, “creía que sería el único. Sin embargo, el día que me lo entregaron ya listo, en mi mente ya había otro proyecto que espero que pueda ver la luz, aunque sea a largo plazo”, comenta.

Esta tarde, a las 19.30 horas en el Ateneo Ferrolán, la aresana presentará públicamente su trabajo en un acto que será introducido por Suso Pérez Lago, director de la Academia de danza del mismo nombre.

También cuenta con la colaboración de la fotógrafa Cristina Pena; del presidente de la Asociación Conxeito, Luis Calvo; de la violinista Estrela da Capela; y de las poetisas Aurora Varela, Rosa Martínez, Silvia Romaus, Ángeles Delgado y Cris de la Maza, que leerán algunos de los relatos que dan vida a la publicación. l