Navantia, sindicatos e industria auxiliar, ante el reto de recuperar el diálogo social tras la huelga de subcontratas

El sector naval afrontará en los próximos meses uno de los retos más enrevesados para poner en orden su futuro en plano social y laboral. A corto plazo, las empresas auxiliares y los sindicatos tendrán que regular las condiciones de trabajo de sus empleados dentro de los astilleros de Navantia.

Por su parte, la empresa pública se verá forzada a abrir una intensa vía de negociación de su Plan Industrial con los sindicatos si no quiere ensanchar la brecha que existe actualmente entre los representantes de los trabajadores y la dirección de la compañía.

Precisamente hoy tendrá lugar, a las 16.00 horas, la primera reunión de trabajo de la mesa de negociación de las auxiliares tras la desconvocatoria de la huelga de 22 días que tuvo prácticamente paralizados los centros de trabajo de la ría.

Los cuatro sindicatos con representación en los astilleros (CCOO, CIG, UGT y MAS) se sentarán por primera vez en esta mesa con la patronal para intentar acercar posturas respecto a las condiciones de estos trabajadores del sector complementario. Aunque la materia a tratar incluye varios puntos, es el asunto retributivo el que ha alejado más a las partes.

Los dos sindicatos estatales y MAS están dispuestos a comenzar una negociación desde cero sin que ellos suponga renunciar a mejorar el actual contexto laboral. Desde que se firmó el preacuerdo del convenio provincial del metal su posición ha sido tendente al diálogo y a conocer de facto la propuesta de la patronal.

Un planteamiento distinto al de la CIG. El sindicato nacionalista, que auspició las intensas jornadas de paro en solitario, advirtió que a pesar de desconvocar la huelga, se sentarán en esta mesa a “exigir” el cumplimiento de las tablas salariales de 2001, su principal caballo de batalla en estas movilizaciones. Es precisamente este punto de partida el que los ha enfrentado de forma enconada. Y es que los empresarios no reconocen esos acuerdos retributivos –que calificaron como una imposición sindical en su día– como base de la negociación. La patronal del sector, que engloba a casi una treintena de empresas en la comarca, reconoció que está dispuesta a realizar mejoras salariales, pero sobre la base del convenio recientemente firmado.

Plan Industrial

Por otra parte, Navantia tendrá que abrir, más pronto que tarde, una vía de diálogo con los principales sindicatos para negociar la implementación del Plan Industrial 2018-2022, que implica la salida natural de 570 trabajadores en las factorías de Ferrol.

En las últimas semanas las federaciones de Industria de CCOO y de UGT han urgido al astillero público a que ponga en marcha la mesa de negociación para gestar este plan de futuro.

“Necesitamos de manera urgente enderezar rápidamente el rumbo y abrir la negociación sin condicionantes previos y en un clima de normalidad que permita alcanzar los resultados que todos esperamos y que deben significar un futuro claro para Navantia”, señalaron desde Comisiones Obreras esta semana.

El sindicato recordó que la puesta en marcha de este programa es “imprescindible para poder garantizar su supervivencia y sostenibilidad” de la empresa y, a su vez, el futuro de la comarca.

En la misma línea se pronunció UGT, que calificó el plan industrial como “una prioridad que debe ser abordada con carácter inmediato, sin ataduras por ninguna de las partes y desde el respeto y la normalidad, con el objetivo de ponerlo en marcha al inicio de este próximo año”.

Así, el sindicato advirtió que se con la dilatación del proceso de negociación se está perdiendo “una oportunidad única para conseguir hacer de Navantia una empresa viable, sostenible, moderna, de futuro y generadora de empleo y de riqueza”.

Todas las partes, en ambos conflictos, coinciden en señalar –y se apelan entre ellas– en que la capacidad de diálogo será la clave para que estos dos retos retos de la industria naval supongan un paso adelante y no un nuevo estancamiento. l