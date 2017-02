Navantia hace entrega a Pemex del buque flotel construido en Ferrol

Navantia y PMI, filial de la petrolera mexicana Pemex, firmaron ayer en Ferrol la entrega del Buque de Apoyo a Plataformas (BAP), bautizado como “Orgullo Petrolero” y construido en los astilleros de ría. Al acto acudieron Fernando Luna Canut, presidente de PMI Holdings Norteamérica y, por parte de Navantia, Esteban García y Jorge López Novo.

Esta puesta a disposición se produce una vez concluidas satisfactoriamente las pruebas de mar, así como realizados los trabajos de ampliación acordados con la compañía petrolera. De todo modos, esta recepción no significa que Pemex vaya a llevarse de momento el “Orgullo Petrolero” de los muelles de Navantia. De hecho, la firma mexicana pretende realizar más pruebas en la zona las próximas semanas.

La construcción de este barco ha necesitado más de un millón de horas de trabajo, además de 130.000 de ingeniería, y ha supuesto la vuelta a la construcción civil en la ría de Ferrol doce años después. El buque, de 131 metros de eslora y 27 de manga, tiene capacidad para alojar durante largos períodos de tiempo a unos 700 trabajadores de las plataformas petrolíferas del Golfo de México. La misión principal del BAP es ofrecer un máximo confort en alta mar, por lo que cuenta con camarotes, salas de ocio y esparcimiento que permiten asegurar ese alto nivel de habitabilidad requerido. Además, dispone de una “gangway” (pasarela telescópica) para permitir el paso de personal del flotel a las plataformas a las que sirve de apoyo.

La entrega del buque se produce con ocho meses de retraso respecto a las previsiones que manejaba la compañía en el momento de su botadura.



sistema organizativo

Y es que esta obra no ha estado exenta de polémica desde su inicio, ya que con ella la dirección instauró un nuevo sistema de trabajo por programas que sustituyó al tradicional, organizado por gremios.

El resultado, tal y como denunciaron los sindicatos en numerosas ocasiones, se tradujo en cuatro meses de retraso en el prefabricado, cinco en el prearmamento –con solo un 25% de los equipos–, otros cuatro en el arranque de generadores o, recientemente, en las pruebas de mar, que estaban previstas para mayo de 2016 y se llevaron a cabo en el mes de noviembre.

A mayores, también Pemex dilató de forma injustificada el momento de la recogida, aunque voces autorizadas en el entorno de la compañía pública apuntaron a un posible problema de insolvencia por parte de la petrolera. No en vano, Pemex reportó unas pérdidas de 12.878 millones de euros en los primeros nueve meses de 2016. La compañía atribuyó el resultado a “un entorno adverso de precios”, al descenso en la producción de petróleo crudo y a la depreciación del 14,7% del peso mexicano frente al dólar, entre otros factores.



a corto plazo

En la actualidad, los astilleros de Ferrol, una vez culminada la construcción del Flotel para Pemex, tan solo cuentan con buque en construcción, el BAM para la Armada Española. No será hasta dentro de unos meses cuando se inicien los trabajos para la construcción de dos buques de apoyo logístico tipo “Cantabria” para Australia, que se harán íntegramente en Ferrol, y cuyo contrato se logró en medio de una fuerte competencia internacional el pasado mes de mayo.

Al otro lado de la ría, en la antigua Astano, continúa la fabricación de varios bloques para los petroleros Suezmax. Al mismo tiempo, se está trabajando en la eólica off-shore, en el programa de construcción de cinco subestructuras flotantes para Statoil dentro del programa Hywind.

Existe además un contrato ya en vigor con Iberdrola, cuya fabricación se iniciará en los próximos meses, para la construcción de 42 jackets para el parque eólico marino de East Anglia. También está firmado otro contrato cuyas obras se iniciarán en breve para construir cuatro jackets para un proyecto pionero de Siemens Wind Power.