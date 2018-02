El Naval acogerá en abril las VI Jornadas de Enfermería Familiar y Comunitaria

Bajo el lema “Abordando novos retos”, la Asociación Galega de Enfermería Familiar e Comunitaria organizará los próximos 13 y 14 de abril sus VI Xornadas Científicas, una cita para la que han elegido el Hospital Naval de Ferrol como escenario. “Queremos que vos embarquedes con nós nunha nova singladura para medrar xuntos e marcar o rumbo que queremos tomar no coidado das familias e da comunidade”, indicó el presidente del comité organizador, Ignacio Couselo, al mismo tiempo que indicó que la entidad quiso diseñar un programa “que nos levase fóra das nosas consultas cara outros escenarios que son parte da esencia do noso traballo, o domicilio e a comunidade, nunhas situacións como a fraxilidade e o final da vida, onde o acompañamento e o coidado de enfermería son indispensables”.

Así, el primer día tendrán lugar los talleres de “Cuidados paliativos. Manexo da vía subcutánea, a gran descoñecida”; “Ninguén me fai caso! Coaching e educación para a saúde”; “Manexo das arritmias periparada”; “Mapeo comunitario: ¿coñeces a túa cidade?”; y “El arte de convencer: la transición de fase hacia las personas que dejan huella”.

Al día siguiente, sábado, se producirá la inauguración oficial y se llevarán a cabo tres mesas redondas –“Coidados ao final da vida: Como podemos mellorar a nosa atención?”; “Atención á fraxilidade”; y “Traballando en comunidade”, junto con la conferencia “Pacap. Intervención na comunidade desde a Atención Primaria”.

Los interesados en acudir –quedan excluidos de créditos los EIR y estudiantes– podrán apuntarse hasta el 31 de marzo por 25 euros los socios, 45 los no socios y 15 los estudiantes –del 1 al 10 de abril el precio se incrementará en 10 euros para las dos primeras categorías–.

Los talleres serán gratuitos para los socios y tendrán un coste de 20 euros para el resto.