Nancy Vázquez | “Con los nuevos grados queremos hacer un campus atractivo y lograr que aumente el número de alumnos”

El Campus de Ferrol implantará el próximo curso un nuevo Grado, el de Gestión Industrial de la Moda y dos másteres, el de Diseño, Desarrollo y Comercialización de Videojuegos y el de Diseño Industrial con las especialidades de Joyas, Muebles y Automoción.

En el 2019/20, por su parte, comenzarán su andadura los nuevos grados que resultarán de la transformación de dos actuales, el de Gestión de la Información y de la Documentación Digital (que sustituirá al actual grado de Información y Documentación que se imparte en Humanidades) y el Grado Dual en Ingeniería Eléctrica (que reemplazará al de Ingeniería Eléctrica). Ese mismo curso se sumarán también a la oferta del campus dos nuevos másteres, el de Diseño, Desarrollo y Comercialización de Moda y el de Informática Industrial, Automática y Robótica.

Así se contempla en el plan de mejora del mapa de titulaciones presentado recientemente por la Xunta, una hoja de ruta que incluye también la retirada del Grado de Humanidades, que la UDC espera sustituir por otra alternativa en la cual todavía se está trabajando.



¿Qué supone el nuevo mapa de titulaciones para la Universidade da Coruña?

Pues para la Universidad pensamos que es una buena oportunidad para ofrecer títulos que respondan a las demandas de la sociedad. Creemos que así actualizamos la oferta y la hacemos mucho más atractiva para el estudiantado. Es una oportunidad para crear también nuevos perfiles profesionales que se están demandando actualmente. Además, como ahora los cambios en la sociedad se producen tan rápido, a las universidades no nos queda otra que reaccionar e ir actualizando esos nuevos perfiles profesionales que se están demandando.



¿Y concretamente para el campus de Ferrol?

Todos los títulos nuevos están basados en la misma filosofía, tanto los que se proponen para el campus de Ferrol como los de A Coruña. Hablando en concreto del de Ferrol, queremos hacer un campus atractivo, con titulaciones que estén vinculadas a la apuesta importante que hemos hecho por el Campus Industrial. Con esto esperamos conseguir que aumente el número de alumnos de Ferrol y que también esto sea un revulsivo para la propia ciudad.



Una de las novedades del próximo curso será la implantación del Grado en Gestión Industrial de la Moda. ¿Qué destacaría de este programa?

Es un título que se hizo analizando de manera muy detenida qué es lo que demandan las empresas textiles, teniendo además en cuenta la importancia del sector en España y también el peso que tiene en Galicia, pues hemos estado muy en contacto durante la creación del título con el clúster del sector textil, también con el grupo Inditex, para saber qué tipo de profesionales son los que ellos demandan, qué formación quieren que tenga un profesional, un estudiante nuestro, que al final acabe trabajando con ellos. Y son perfiles, además, de carácter transversal, porque es un título en el que participan distintas áreas de conocimiento (desde sociología, cuestiones de marketing, de economía, de empresa, de diseño industrial, de arte…). Será un grado bilingüe, el 50% de las materias se impartirá en inglés.



¿La implantación de este grado conllevará la contratación de personal docente?

Contamos con profesorado pero, no sé si inmediatamente, hará falta que salga alguna plaza bien sea porque los departamentos o áreas que se van a ocupar de esa docencia están muy superadas de horas, o también porque se trate de perfiles con los que no contamos en la UDC, pero son casos muy concretos. Sí que contamos con buena parte del profesorado pero la creación de un nuevo título siempre requiere hacer algunos ajustes. Y siempre nos va a requerir, no sé en qué curso, buscar a ciertos especialistas en determinadas áreas de conocimientos. Pero también es cierto que vamos a contar con la ayuda del sector textil gallego en general y de Inditex y profesionales vinculados a ese sector se van a encargar de impartir seminarios, porque también es muy importante que los alumnos tengan contacto con profesionales del sector.



¿Qué nos puede avanzar del Grado Dual de Ingeniería Eléctrica?

Será el primero dual del sistema universitario gallego, lo que quiere decir que parte de la formación la harán ya los estudiantes en la empresa. Ese es el atractivo que tiene, porque creamos un perfil de profesionales que den respuesta a las necesidades que tiene la empresa. En este caso todavía se está trabajando en el plan de estudios y también en conseguir empresas que nos garanticen que los estudiantes van a poder hacer esta formación. Aun no hemos establecido el número de períodos que van a estar en la empresa. Ya tenemos algunas pero cuanto mayor sea el catálogo con más seguridad lo podremos ofrecer independientemente del número de alumnos que se matriculen.



¿Se seguirá impartiendo en la Escuela Politécnica de Serantes?

En principio se seguirá impartiendo en Serantes. Aunque la idea que tenemos en la UDC es que a la larga todas las titulaciones de las dos escuelas politécnicas (Serantes y Esteiro) estén juntas, en una única escuela, eso es por ahora solo un proyecto, por lo que de momento solo puedo decir que se impartirá en Serantes.



¿Qué novedades aportará el nuevo Grado de Documentación?

Es el único grado de Información y Documentación de la comunidad y se podría conseguir también para este grado una singularidad como ha ocurrido con el de Ingeniería Naval en caso de que tengamos dificultad de llegar a los 45 alumnos. Pero es un grado actualizado, con contenidos renovados, y hay que transmitir también toda la tranquilidad y seguridad posible a los estudiantes que han empezado el grado existente ahora o que lo harán el año que viene (el nuevo se implantará en 2019), que no van a tener ningún problema en pasarse si lo desean al nuevo grado o continuar en el que están con todas las garantías hasta que lo terminen.



Para lo que todavía no tiene la UDC un plan de estudios alternativo es para el Grado de Humanidades, que según el nuevo mapa gallego será retirado de la oferta por el bajo número de alumnos. ¿Qué pasará con estos estudios?

Nosotros apostamos por una solución, por buscar un título dentro del ámbito de las Humanidades que resulte atractivo para el estudiante, que sea de referencia, pero no te puedo anticipar nada porque en eso está trabajando el centro y nosotros con el centro. También podríamos pensar, aunque ya no depende solo de nosotros, sino también de la USC, en la posibilidad de ir a un grado interuniversitario con Lugo en Industrias Culturales pero esa es una vía que se está explorando, que no puedo predecir el éxito. En cualquier caso, si no puede ser así, entre el centro y nosotros buscaremos un buen reemplazo para esta titulación y que al menos nos garantice que 45 alumnos van a estar interesados en esa titulación.