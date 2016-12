Nadaliña. Ferrol (c.1960)

Para nós, no Instituto, digo, o único daquela, o Nadal comezaba cando os que sabían pintar (non era, de certo, o meu caso) enchían a pizarra con xiz de cores. Pintaban un “Nacimiento” moi elaborado, de xeito que os profes que empregaban pizarra nas súas clases non a desen utilizado.

E, con efecto, tal acontecía, de maneira que aquilo ulía xa a Nadal, festas moi agardadas por moitas razóns: vacacións, desde logo, e canto viña no ronsel dos días de ferias. Por exemplo, e non quixera pasar por repelente, e que a min a música sempre me semellou arte divina, o concerto da Polífonica da Bazán dirixida polo Padre Fanego, un orgullo nedense e é que Neda sempre tivo boas músicas e –xa que logo– moi bos músicos, Area, Cansado, Fanego, etc. O concerto este, segundo o lembro, tiña lugar no Jofre, e o Jofre, á beira da miña casa en Igrexa, 70 (daquela Calvo Sotelo), integrada no edificio de Rafael y Vicente, ocuparía moitas das miñas inquedanzas nos días vindeiros.

Como sitúo estas lembranzas ao redor de 1960, un pouquiño por riba, outro chisco por debaixo, e eu era pequeno de máis para outras historias cinematográficas, non podían faltar no repertorio fílmico deses días películas de Marisol (“Ha llegado un ángel”, sen dúbida) ou de Joselito (“El pequeño coronel”) moi probablemente.

Anos despois, tamén no Jofre, tamén ao redor do Nadal, lembro a Teatro Estudio a representar unha función de Alonso Millán, “El cianuro, ¿solo o con leche?”. No Jofre, igualmente, aquel Señor Pino, co seu boneco “Peneque” (co que batín co tempo en Trujillo, Cáceres), argallaría concursos de sabencia escolar. Demostrativo de que o Jofre, como Ferrol, sempre foi polivalente. E o estadio Manuel Rivera (sempre lle chamei O Inferniño, o que non quita que esquecera a este bravo e romántico xogador, tan preterido hoxe no d’A Malata, nin un mísero busto a lembralo) tamén. Nel vin, ademais de fútbol, boxeo, loita libre, concursos hípicos, exhibicións de forza, “a muller máis forte do mundo”, v.g., e en datas nadaleñas o clásico partido mariños contra universitarios (que se completaba, xa noutras datas, co de gordos e fracos).

Mais o Nadal en Ferrol nin era nin é tal sen o “Belén” da Orde Terceira, Íamos alí encantados da vida, ver as figuriñas mecánicas e –sobre todo– escoitar a voz, tremendo acento máis ferrolán –existe– que galego do paxe a contar os movementos dos monicreques de barro e –tamén– das luces das casiñas, prendendo e apagando.

Había misas, claro está, misas a eito que vivíamos o nacionalcatolicismo, e coa miña familia teño asistido en San Xiao a “do galo”, oficiada –se non lembro mal– primeiro por Don Roxelio e logo por Don Gabriel Pita da Veiga. Lembro a Don Roxelio cadáver no piso parroquial da Rúa Madalena, outra historia para outro día na que entrara o cativo metido a peza que eu sempre fun.

O mesmo que eses días de Nadal frecuentaba o Cantón e as atraccións que alí montaban. Recordo con cariño aquela cuns cabaliños de carreiras que compría facer avanzar cunhas palancas. Alí foran parar algúns dos meus patacóns. Outros, o día de Inocentes, en “El Niño Judío” ou en “Peido Bocho”: fluído glacial, bombas fétidas, “primaveras”, todo moi escatolóxico, todo moi axeitado para os tempos aqueles nos que os pimpíns levaban sempre a peor parte. Vaia, que a corrección política nin estaba nin se lle agardaba (tampouco para os cativos).

E logo do Inocentes chegaba a Noite Vella. Claro, eu non tiña idade aínda para saír así que logo das uvas para cama. As uvas, o seu campaneo, viñan a través da radio, a televisión estaba a piques de chegar (fixérao en setembro de 1961) pero aínda non a déramos ollado. E recordo un ano que un anuncio dixera pouco antes das campás: “No brinde con champán, brinde con gaseosa La Revoltosa”. E lembro igualmente o sabor do Codorniú, o primeiro cava catado por mín. Tamén o do Paternina Banda Azul, desa cea e máis da de Noiteboa.

Durante a noite de Fin de Ano espertaba por mor dos peneques que petaban nos petadores do edificio de Romero Hermanos (esa marabilla de Ucha, ¿de quen se non?.) E á mañá seguinte, os restos do naufraxio, os derradeiros borrachos, “les paumés du petit matin”, de Jacques Brel, páxina penosa con nachos blasfemando ou mexando na rúa, ou tal recordo como un pesadelo.

En fin, que viñan os Reis e aquilo era o imaxinable. Esa ilusión que me acompaña aínda hoxe cando son eu quen se agasalla e fago de Rei Melchor en cabalgatas escolares. É que é moito facer de rei e máis de rei de ti mesmo. Inesquencible o mercadiño de xoguetes baratos, de última hora, nun recanto da igrexa de San Xiao. E logo o día de San Xiao, como reduto final antes da volta ao instituto (ou antes, ás Discípulas, o meu colexio de cativo). Reduto derradeiro antes de coller a carteira camiño das aulas, que por nós agardaban, cheas de cativos (anos de familias numerosas de primeira e segunda).

Mala cousa voltar senón que tiñamos por diante a esperanza da Semana Santa, tan ferrolá, tan chamativa, tan de capuchóns e estampas e caramelos e rapazas xeitosas agardando. ¡Que ben!

(¡Felices Festas, amigos! ¡Bo Nadal, paisanos ilustrados da cidade ilustre que nos abeira! Sempre no noso curruncho cordial en todas e cada unha das estacións.)