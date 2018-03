A música galega renderá homenaxe a Antón Varela cun acto no Jofre

A música galega renderá homenaxe ao músico e luthier ferrolán Antón Varela (1955-2017), coñecido como Toñecho, e que faleceu o pasado 25 de xullo logo dunha longa enfermidade.

O acto, organizado por amigos e músicos cos que o artesán e gaiteiro colaboraba, foi preparada para ser celebrada en vida do homenaxeado, mais o rápido avance da súa enfermidade non o fixo posible, tal e como se informou onte.

No tributo musical, que terá lugar o vindeiro domingo día 11 ás 19.00 horas –con entradas a cinco euros para sufragar os gastos que xera a produción–, participarán artistas como Carlos Núñez, Carlos Beceiro (La Musgaña) ou Óscar Fernández (Os Cempés), e bandas como Os Raparigos, Os Cempés e o Real Coro Toxos e Froles, entre outros.

Relevancia

Antón Varela, que durante 25 anos dedicouse á construción de gaitas, foi “un dos primeiros que levou a gaita galega polo mundo adiante, aos principais festivais de luthiers de Europa (sobre todo ao de St.Chartier), dándolle relevancia internacional ao noso instrumento”, salienta o zanfonista de Os Cempés Óscar Fernández.

Subliñou ademais que como compositor “deixa algunhas composicións moi relevantes”. Como intérprete, Varela formou parte de grupos xa históricos, como o mítico de Ferrol Os Raparigos, que cumpren cincuenta anos, ou Os Cempés, con quen xirou por toda Europa.

Referencia da música tradicional galega, formouse como construtor de instrumentos musicais da man de Seivane e montou o seu propio obradoiro en Ferrol Vello, convertido xa case desde o comezo nun lugar de visita obrigada para gaiteiros de todas partes.

En 2017, Antón Varela publicou, coa colaboración de Carlos Beceiro, un disco en solitario titulado “Catálogo de Sons”, no que interpreta coas gaitas que el mesmo construíu as súas pezas favoritas e as súas composicións máis coñecidas.

Espazo co seu nome

A figura de Varela foi tamén lembrada o pasado mes de decembro no decurso da homenaxe institucional por parte do Concello de Ferrol no barrio de Canido, concretamente nun espazo público situado na parte traseira do instituto que desde entón leva o nome do gaiteiro. l