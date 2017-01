Una mujer sin recursos y su hijo menor a punto de ser desahuciados por impago

El Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol dejó visto para sentencia el caso de una mujer –con un menor a cargo– que dejó de abonar a su arrendatario las cuotas de alquiler por la vivienda en la que residía con su hijo y que previsiblemente motivarán su desahucio.

Con motivo de este juicio integrantes de las plataformas Stop Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrolterra y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Ferrol y Comarca se concentraron ante la sede judicial para dar apoyo a la demanda y para exigir soluciones de las administraciones.

La afectada manifestó que “lo que más me duele y angustia es estar en un piso con un niño de 16 años y saber que te van a sacar de ahí en cualquier momento, que te puedes quedar en la calle”. El portavoz de las dos plataformas antidesahucios, Ignacio Martínez, explicó que la afectada reconoce la deuda, de unos 1.600 euros, y que “se trata de una mujer divorciada, con un menor a su cargo y no dispone de recursos económicos para hacer frente a los pagos, con un subsidio de desempleo de 190 euros, cuando el coste mensual de la vivienda es de 250 euros”. Por ello, reclaman para la afectada “una vivienda y ayuda económica de emergencia social”.

Martínez señaló que el Concello de Ferrol les “ha asegurado que van a solucionar el tema y que le van a conceder una vivienda”. Sin embargo, los representantes de las entidades aprovecharon el contexto para reprochar al gobierno local que “en Ferrol no exista ningún convenio firmado” con otra administración para evitar estas situaciones, “a pesar de existir una serie de recursos, como son viviendas vacías de la Xunta. Lo que hay que hacer es ponerlas a disposición de la gente que lo necesita”, alegaron.



reúne los requisitos

Precisamente, a la concentración también acudió la concejala de Benestar Social, Saínza Ruíz, quien aseguró que desde el departamento que ella dirige se está “intentando elaborar un informe, dado que la persona reúne los requisitos para recibir la cesión de una vivienda temporal municipal, por lo menos hasta que encuentre otro recurso”, pero “aguarda toda la burocracia de la Xunta”.

Además, pidió que el gobierno gallego “dé traslado del censo de viviendas propiedad de la Xunta que tienen vacías en Ferrol”. “Y si están dispuestos proponemos hacer un convenio, apelando a la colaboración entre administraciones”, remarcó.