Mougá llama a la responsabilidad a la hora de tener perros peligrosos

La Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol acaba de reforzar la protección de animales domésticos abandonados, mediante la obtención de una subvención destinada a la actividad del refugio de Mougá. Dicha aportación se destinará a reforzar el refugio con medidas de prevención, como será la adquisición de lectores de microchip que serán entregados a las policías locales de los distintos concellos que forman parte de la mancomunidad con la finalidad de que comprueben que los perros se encuentran correctamente identificados y, en caso de ser necesario, se lleven a cabo los procedimientos sancionadores correspondientes.

A este respecto y en relación con los últimos casos de ataques de perros a personas en la provincia de Pontevedra la pasada semana, desde el refugio aseguran que en la comarca siempre es habitual la recogida de animales potencialmente peligrosos por parte del servicio de lacería por casos de abandono o ataques.



Con todo, desde Mougá insisten en que el problema “no es de las razas, sino de la responsabilidad de cada persona y cómo eduque al animal”. El Pitbbull terrier y el American Staffordshire son las razas identificadas como más peligrosas, seguidas del Rotweiller, Staffordhire bull terrier y el Doberman, pero los expertos aseguran que puede haber otras razas que no se identifican como agresivas que ataquen igualmente. “Estos animales están muy demonizados y además en los medios solo salen casos de ataques cuando son perros potencialmente peligrosos, lo que no ayuda porque sea crea alarma social y no todos los animales ni todos los dueños son malos. El problema de esto es cuando caen en manos inadecuadas, ahí empiezan los problemas. Nosotros hemos tenido Pastores Alemanes y algún Can de Palleiro que han llegado aquí tras atacar a gente; las otras razas, por lo general, atacan a otros perros”, explica una de las responsables del refugio mancomunado.

Por ello, los dueños de estas razas deben cumplir una serie de normas recogidas en la legislación específica creada a tal efecto, como ser mayor de edad, no tener condenas por delitos de homicidio o lesiones, identificar al animal con un microchip, llevarlo con correa y bozal y poseer un seguro de responsabilidad civil junto con la licencia. Con todo, para los expertos sería necesario endurecer la legislación con más controles.

A pesar de que la Xunta cuenta con el Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía (Regiac) donde se encuentran todos los perros que tienen microchip (14.125 actualmente), el registro municipal del Concello de Ferrol no se encuentra actualizado tal y como viene denunciando el grupo del PP en reiteradas comisiones de Servizos, un área que aprobó el pasado mes su nueva ordenanza.

Con todo, en las bases de este documento viene especificado un apartado dedicado al “rexistro municipal de animais potencialmente perigosos” en el que se indica que se deberán anotarse en el plazo de 15 días desde la obtención de la licencia. Además, el Concello recuerda que, de acuerdo con la ley, las sanciones por tenencia pueden alcanzar los 15.000 euros y el abandono los 5.000 euros.

Cuando un animal de estas características llega al refugio de Mougá, las tareas se centran en reconducir su conducta y, si finalmente no se logra, tiene que ser sacrificado, por lo que desde la entidad se llama a la responsabilidad por parte de los dueños.



Videovigilancia

La Mancomunidade destinó otra parte de la subvención destinada al servicio prestado por el centro de Mougá a la instalación de cámaras de videovigilancia en las inmediaciones del refugio, que ya se encuentran en funcionamiento desde la semana pasada.

Dicha medida fue necesaria debido a casos de animales que fueron lanzados por encima de la verja que delimita el recinto o atados a una cuerda en la puerta. La medida pretende evitar casos como estos y garantizar la seguridad tanto de los animales como de los trabajadores y las instalaciones.