Miles de personas abarrotan el centro de Ferrol para dar la bienvenida a 2017

Miles de ferrolanos inundaron el barrio de A Magdalena y celebraron hasta bien entrada la mañana la llegada del nuevo año. Las bajas temperaturas, que rondaron los 2 grados en plena madrugada, no impidieron que las calles del centro se convirtieran, un año más, en el escenario elegido para dar la bienvenida al 2017.

Sin apenas fiestas privadas en la comarca –una tendencia a la baja en los últimos años–, la mayoría de jóvenes ferrolterranos se echó a la calle.

Los locales de la calle del Sol y la Magdalena, que fue cerrada al tráfico rodado, acapararon la mayor parte de la afluencia y abarrotaron los pubs de la zona, donde se controló, no sin dificultades, el exceso de aforo. Los más rezagados cumplieron la tradición del chocolate con churros antes de retirarse a casa.



sin incidencias

A pesar de esta masiva afluencia, la Policía Local no tuvo que intervenir en ningún altercado ni incidencia de tráfico. “No recibimos ni una llamada en toda la noche”, señalaron desde el departamento de atestados.

Tampoco se levantó ningún acta a los locales por incumplir la normativa de horario o aforo.