El mercado de Caranza figurará en las inversiones del presupuesto de 2018

El presupuesto de 2018 tiene cerrado el borrador del capítulo de Personal y el viernes se hará entrega a los representantes de los trabajadores de dicho texto en una mesa extraordinaria, con el fin de que, en una próxima convocatoria de mesa de negociación se aborde esta propuesta y pueda concluirse uno de los temas fundamentales para cerrar el presupuesto de 2018.

Así lo anunció ayer el alcalde, Jorge Suárez, que indicó que, posteriormente, se dará traslado del borrador de los presupuestos a los grupos de modo que se pueda aprobar o, de no ser así, optar por la vía de la cuestión de confianza.

En el capítulo de inversiones municipales, Suárez ya avanzó algunas de las previsiones de actuación como la reforma del mercado de Caranza para el que, sin esperar ya a la aprobación del texto económico para este año, se dictaminó ayer en Xunta de Goberno el modificado número 1 del proyecto básico y de ejecución, con un presupuesto de 950.334 euros y que cuenta con el informe favorable de los técnicos de Urbanismo.

Las actuaciones incluyen la mejora de accesibilidad al edificio mediante un ascensor público y un montacargas para operadores, la reposición de la cubierta e incorporación de aislamiento térmico, nueva fachada ventilada, nuevas carpinterías exteriores, reparación de la estructura de hormigón, reestructuración interior total con una nueva distribución de los puestos, reforma de la planta semisótano para la mejora de los accesos desde el aparcamiento de la zona posterior o ejecución de nuevas instalaciones de electricidad, saneamiento, ventilación, etc.



Demanda

El alcalde recordó que se trata “dun proxecto polo que esta cidade leva agardando de 15 a 20 anos e que supón unha reordenación do mercado co sorteo de postos xa feito e comunicado aos placeiros e que pasa pola modernización do mercado para facelo operativo na aposta polo comercio local”.

La pasarela de As Pías o la pista polideportiva de Mandiá son otras actuaciones que el regidor señaló en el capítulo de inversiones del presupuesto.

Modificación de crédito

Sin esperar a contar con el texto económico de este año ya se aprobaron algunas modificaciones de crédito para hacer frente a actuaciones derivadas del ARI de Recimil como las de las calles 10 de marzo y Narón, por un importe de 711.000 euros.

Asimismo, la Xunta de Goberno Local dictaminó ayer el plan de seguridad y salud y la obra de reurbanización de la calle Río Xubia, en el tramo comprendido entre Manuel Belando y Cabo Prior, con el fin de eliminar el tapón urbanístico. El plan ha sido redactado por Fonsan Gestión y Construcción SL.

También se dio el visto bueno a una relación de facturas por distintos servicios prestados que suman una cuantía global de 153.287,03 euros. l