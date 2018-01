Melchor, Gaspar y Baltasar hicieron ayer frente al granizo en su recorrido ferrolano

Aunque las previsiones daban lluvia a media tarde, nadie se esperaba que justo cuando la cabalgata de los Reyes Magos hacía entrada en el barrio de A Magdalena comenzase a caer una fuerte granizada. Con todo y debido a que las pequeñas piedras heladas solo duraron unos escasos aunque intensos minutos, las ganas de fiesta y celebración por la llegada de Sus Majestades de Oriente no decayeron durante el recorrido. Chuvasqueros, capuchas y paraguas –que sirvieron también para la tradicional recogida de caramelos– conformaron la estampa ayer en las calles del centro.

Pero a pesar de todo, Melchor, Gaspar y Baltasar –que por la mañana recibieron en el Torrente Ballester a los niños del centro de menores– decidieron llegar por barco al puerto de Curuxeiras, una elección acertada ya que no fue hasta las siete de la tarde cuando empezó a granizar. En el muelle fue donde recibieron los primeros saludos y, cómo no, los primeros selfies.

El barrio de Ultramar fue el elegido para comenzar su tradicional cabalgata y acompañarse de las diez carrozas –más las cuatro de diferentes entidades que año tras año repiten su presencia– y 100 niños que ayudaron a Sus Majestades en el reparto de caramelos. Un belén, el carruaje solidario, el de música, el del carbón y el arsenal y el tradicional camión de bomberos “Mofletes” se mezclaron con las tres principales carrozas de los reyes, así como las cuatro características de este año: un dragón (en representación del fuego), una mariposa (aire), un jardín (tierra) y una con temática marina.

Los ritmos tradicionales de las cantareiras y agrupaciones musicales como Os picos do sol, Virgen del Carmen y Virgen de la Amargura, Agarimo y la Banda Ferrolá, se mezclaron con la danza del vientre, las actuaciones de Esquío o el sonido de Rock School.

El recorrido con respecto a años anteriores varió un poco debido a la existencia de obstáculos en algunas calles y a la necesidad de habilitar el tráfico en determinadas vías. Así, el desfile comenzó en la calle Venezuela y continuó por Colombia, Estrada de Castela, Plaza de España, María, Méndez Núñez y Real hasta llegar a la plaza de Armas pasados unos minutos de las ocho de la tarde. La explanada, al igual que el pasado año, permaneció delimitada con vallas para evitar la aglomeración de gente en su superficie.

Una vez allí, Melchor, Gaspar y Baltasar saludaron desde el balcón y escucharon las peticiones de los niños en su tradicional recepción en el Palacio Municipal. Fuegos de artificio pusieron el broche de oro a una jornada cargada de emoción. l