Medio millar de jóvenes emprendedores se reúnen para intercambiar experiencias

El Auditorio de Ferrol se convirtió ayer en un espacio de encuentro e intercambio de experiencias y emociones gracias al Encontro Mostra Transfronteiriza da Xuventude Emprendedora (Emotraxe). A la cita, organizada por la Xunta, acudieron unos 500 jóvenes de Galicia y el norte de Portugal, entre los que se encontraban miembros de asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud, participantes en actividades de voluntariado, miembros de grupos informales, así como técnicos, informadores, educadores y mediadores juveniles que mostraron públicamente sus vivencias de participación, compromiso social y de emprendimiento.

El conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, visitó ayer la iniciativa y aseguró que lo que se pretendía con ella fue “ceder a palabra á xuventude e darlle a oportunidade de amosar todo a seu potencial”.

Desde las 9.30 hasta las 18.00 horas, el Auditorio sirvió para que los jóvenes tuviesen un espacio para trasladar sus proyetos en distintos ámbitos, con el fin de “xerar ilusión e contaxiar do seu espírito emprendedor e comprometido”, afirman desde la Xunta. Así, se facilitó a 28 entidades unos estands para que mostrasen sus ideas a los asistentes.

El encargado de conducir el acto central fue el actor gallego Rubén Riós y en él, además de las tres mesas redondas incluidas en el programa –“Mocidade en movemento, o valor de tomar a iniciativa” (que contó, entre otros con Silvia Folgueira Rico y Miguel Paz Pena, ganadores de los campeonatos de FP Galicia y Spain skills 2017), “Competencias clave para superar o reto da inserción laboral e emprendemento” e “Implicados ao 100%: iniciativas con impacto social”–, se llevaron a cabo dos charlas, “Onde está o límite?” y “Emocións a través da mirada”, a cargo del televisivo Josef Ajram, catalán de ascendencia siria, y María José Freire Blanco, respectivamente.

Esta actividad se enmarca en el proyecto ‘Catalizador de oportunidades de empleo y emprendimiento xove transfronterizo’ (Lidera), aprobado al amparo del programa Interreg V a España Portugal 2014-2020, con un presupuesto de 1,4 millones de euros y una duración de cuatro años.

Asimismo, forma parte de la actividad “Emprende” de la Xunta, dirigida a todos aquellos que deseen iniciar una nueva línea de negocio y que cuenten con un grado de madurez suficiente con el objetivo de apoyarlas, afianzarlas y acompañarlas durante su puesta en marcha.

Además del gobierno autonómico, son socios del proyecto la Fundación Galicia Europa; Cámara Oficial de Comercio; Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela; Asociación Comercial de Emprendedores de Galicia (Ascega); Instituto Postuguês do Desporto e da Juventude; Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ); y la Comunidade Intermunicipal do Ave.

Importancia del voluntariado

La asociación sociocultural ASCM también quiso estar presente en Emotraxe para compartir con los asistentes su experiencia con el mundo del voluntariado y poner en valor “las competencias que se adquieren a nivel profesional a la hora de realizar esta actividad”, comentó la gerente de la entidad, Paula Gárate, al término del encuentro.

Para la ASCM este tipo de ayuda es fundamental a la hora de sacar adelante sus proyectos y, tanto es así, que cada año otorgan el premio “Voluntario del Año” a alguno de los miembros de su equipo. Tanto el año pasado como este, los ganadores – María López (18 años) y Adrián García (27)– comenzaron en la asociación a partir del programa de Voluntariado Xuvenil que pone en marcha la Xunta, por lo que Paula Gárate destaca la importancia de este tipo de iniciativas debido a los resultados que se obtienen posteriormente.

Asimismo, al tratarse de un encuentro galaico-portugués, la cita de ayer sirvió también para fomentar la colaboración entre ambos países en esta materia y dibujar posibles líneas de actuación conjuntas. l