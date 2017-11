La mayor parte de la ría de Ferrol pasa a ser zona B de libre marisqueo

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia –Intecmar– de la Xunta firmó ayer el certificado de alta de la ría de Ferrol para el libre marisqueo en prácticamente todas las zonas de producción –salvo A Malata–.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se reunió ayer en Ferrol con los patrones mayores del área en el edificio administrativo de la plaza de España y contirmó esta autorización por la que los mariscadores podrán extraer y comercializar marisco sin necesidad de someterlo a un proceso de reinstalación.

Feijóo valoró esta noticia que, indicó, “permitirá manter os postos de traballo das máis de 1.000 familias que se dedican á extracción de moluscos nesta ría e facilitará o incremento do número de permisos de explotación”. En este sentido, aseguró que “esta empresa, que é a ría, será unha das mellores empresas da comarca de Ferrol”.

También los patrones mayores se mostraron satisfechos del cambio de zona C a B. Así, Isabel Maroño, de la Cofradía de Ferrol, aseguró que “hoxe é un día moi importante” para el sector. “É unna noticia que levabamos esperando desde hai moitos anos, e agora vemos futuro e esperamos emprego para moita xente máis”. Desde el pósito de Barallobre, Carlos Rey, también su patrón mayor, explicó que para ellos “isto é unha delicia”, ya que llevan “moitos anos sufrindo”. Por último, Teresa Carnero, patrona de la Cofradía de Mugardos, se ha mostrado “contenta” porque “a ría volve á normalidade do que foi antigamente”, reclamando también que “os precios empecen a subir un pouco, porque o tema da clasificación tamén perxudicou”.

Exigencias

El presidente del organismo autonómico recordó que tras la prohibición de extracción de marisco en el año 2005 por no contar estas zonas con la clasificación exigida por la Unión Europea, el ejecutivo autonómico puso en marcha en el año 2012 un sistema de reinstalación para tratar los moluscos, que ha supuesto una solución inmediata y provisional para los mariscadores de la ría de Ferrol. Esta iniciativa, recordó, “supoñía extraer marisco da zona e reinstalalo en outra para que se depurara e poidera venderse semanas máis tarde, o que supoñía un traballo doble”.

El presidente, durante el encuentro con los representantes de las cofradías indicó que ahora se cumplen los parámetros de salubridad, en los aspectos higiénico y de salud, por lo que el marisqueo libre supone una gran ventaja, sobre todo de cara a las fechas navideñas.

Con esta nueva medida, la mayor parte de la ría pasa a ser clasificada como zona B “cando o banco marisqueiro das Pías, o principal da ría, estaba copado pola C, de máxima insalubridad”, recordó Núñez Feijóo. A este respecto, el presidente insistió en que se ha invertido “moito diñeiro na mellora microbiolóxica” de dicho entorno productivo.

Feijóo aludió, asimismo, a la posibilidad de que “en los próximos años” se pueda incrementar el número de permisos de marisqueo y se refirió al trabajo de la administración gallega en la mejora del saneamiento de las zonas costeras contiguas a la ría. Así, habló de la inversión de 278 millones de euros llevada a cabo.

A Malata, se prepara para cometer también su saneamiento, con una partida de 7,5 millones. l