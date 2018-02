Más de una decena de entidades se aúnan para trabajar por Canido

Hace tiempo que la AVV de Canido tenía en mente que el tejido asociativo del barrio debía trabajar de forma conjunta por el barrio y se puso como objetivo para este año la convocatoria conjunta a todas las entidades que operan en Canido.

A principios de este mes se convocó, de este modo, la primera “Interbarrial”, una jornada de conocimiento de las entidades asociativas en la que tomaron parte nada menos que 14 entidades de diversa índole, desde asociaciones de padres de colegios de la zona a entidades sociales, deportivas, naturalistas, culturales, juveniles, musicales, etc. Además, se detectaron otras asociaciones de las que no se tenía conocimiento desde la AVV y que serán llamadas para una nueva convocatoria, fijada ya para el 1 de marzo y en la que se comenzará a trabajar en proyectos concretos.

La primera toma de contacto, como explicó Roberto Taoada, presidente de la entidad vecinal, fue muy positiva y se establecieron los objetivos de conocerse entre ellos y saber qué tipo de actividad desarrolla cada uno a lo largo del año, las necesidades que tienen y cómo pueden vincularse unas asociaciones con otras. Comenzaron a surgir ya complicidades bilaterales entre los participantes –Anpas y Donas e Galáns, SGHN y AVV, etc– y las sinergias podrían empezar a plasmarse en breve.

El trabajo conjunto de las entidades permitirá, además, como indicó Taboada, colaborar en materia de equipamientos, voluntariado vecinal de ayuda mutua o reclamación a terceros, como instituciones, para recuperar espacios o solicitar ayudas.

La intención no es otra que trabajar en red, en conjunto, algo que desde la entidad vecinal ya se fomentaba porque, explicó Taboada, “nós sempre traballamos alomenos cunha entidade en cada actividad que realizamos, nos Maios con Muíño do Vento, no Magosto cos scouts,e tc, de modo que se establezan vínculos para afianzar relacións e ter máis potencialidade”.

Aunque será en marzo cuando se exploren las cuestiones que se pueden realizar de forma conjunta, ya se pusieron sobre la mesa algunas posibilidades como el aprovechamiento del colegio Juan de Lángara, que está infrautilizado, para lo que habría que establecer contactos con la Consellería.