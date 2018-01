Mar niega que el cierre del banco de As Pías en verano cause un daño económico

Las cofradías de pescadores de Ferrol y Barallobre iniciaron el año con la noticia de que el principal banco marisquero de la ría, el de As Pías, estará cerrado para la extracción de bivalvos durante los meses de verano, de junio a septiembre, de acuerdo con el plan de explotación aprobado para este año.

Aunque el número de días de explotación de la zona es el mismo que en los últimos años, 180 –8 meses–, los pósitos han calificado la decisión de “incomprensible” y “perjudicial” para el sector de la comarca, dado que son los meses del año de mayor demanda y cotización de la almeja.

Sin embargo, la conselleira de Mar, Rosa Quintana, que visitó ayer Ferrol, no considera que este cierre extractivo vaya a perjudicar económicamente a las familias que se dedican al marisqueo.

“Creo que la rentabilidad económica no tiene mucho que ver con eso, sino con hacer una buena gestión del banco que les permita a los mariscadores vivir dignamente. No habrá rentabilidad si abusamos de la extracción del recurso y luego perdemos la capacidad de producción del banco de As Pías”, explicó ayer la responsable de la Xunta durante su visita a la Escuela Náutico Pesquera de Ferrol.

La titular de Mar, hizo hincapié en que la nueva calificación microbiológica del banco marisquero –ahora es zona B– lo hará más rentable, pero que para ello es necesario respetar las normas de explotación de trabajo.

Quintana añadió que, en cualquier caso, la decisión de cerrar As Pías durante los meses de verano se basa en criterios técnicos y científicos y no de carácter político. “Las cofradías tienen sus biólogos y nosotros tenemos los nuestros, que son los que evalúan los planes marisqueros que nos proponen desde Ferrol y Barallobre. No se cierra porque a mí me da la gana y quiera acabar con los mariscadores de esta comarca”.

Críticas

Sin embargo, los biólogos de las cofradías de la ría discrepan de estos criterios técnicos y por ello han solicitado una reunión con los responsables de la Consellería. Aunque los planes de explotación son de obligado cumplimiento una vez se publican en el Diario Oficial de Galicia (DOG), intentarán buscar una solución para corregir lo que consideran “un error de bulto”.

“Non poden dicir que pechar no verán responde a unha cuestión técnica. Precisamente os periodos de veda fanse coincidir cos de desove dos bivalvos e a ameixa babosa desova en primavera e outono, nunca no verán, así que están facendo todo o contrario. É dicir, que non se poderá extraer cando estean máis cheas, no mellor momento”, explica Joám Luís Ferreiro, biológo de la cofradía de Barallobre.