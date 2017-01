Mar aprueba la reducción de días de extracción de la almeja babosa en el banco de As Pías

Los pósitos de Ferrol y Barallobre reducirán este año los días dedicados a la extracción de moluscos en el banco marisquero de As Pías. La consellería do Mar aprobó la propuesta conjunta de las cofradías encaminada a reducir la sobreexplotación, especialmente, de la almeja babosa.

Así, con el nuevo plan se trabajará en la zona los lunes, martes y los miércoles durante dos periodos, de enero a mayo y de octubre a diciembre, lo que supone un mes de descanso a mayores respecto a los pasados años.

Los viernes, los trabajadores de las cofradías realizarán labores de limpieza de mejillón y otros depredadores, así como traslados de almeja babosa a zonas de libre marisqueo. A finales de este mes se llevarán a cabo las reuniones pertinentes para perfilar estas acciones. La extracción irracional

Respecto al número de pérmex no existen cambios en el marisqueo a flote y solo se ampliarán en cinco en el marisqueo a pie si la Xunta, a través de las analíticas biológicas del Intecmar, cambia la califiación de la zona de “C” a “B”.

Respecto a los planes individuales de marisqueo a pié presentados por ambos pósitos, se mantienen los 180 días de extracción de moluscos durante todo el año para Ferrol y los 124 para Barallobre.

79 embarcaciones de Ferrol y 28 de Barallobre y un total de 228 tripulantes fueron aprobados para el libre marisqueo durante 199 días para la explotación de almeja babosa, fina, rubia, japonesa, berberecho, carneiro, ostra plana y ostra japonesa, con la novedad este año de que siempre habrá una zona de libre marisqueo cerrada. n