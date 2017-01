Mamá Cabra enche de sons o San Xoán de Filgueira

O CEIP plurilingüe San Xoán de Filgueira celebrou onte otra das actividades enmarcadas no programa “Domingos Máxicos”, desta vez cunha actuación do grupo Mamá Cabra.

A bruxa Discordia, que é feliz destruíndo a paz, foi a protagonista do espectáculo que hai días que agotara todas as entradas, a un prezo de 3 euros. Xusto antes da función, celebrouse un almorzo con alimentos e bebidas levadas polos propios pais. Ademáis, se sortearon varias mantas de croché feitas por nais e profesoras do colexio para recaudar fondos e intervir en gastos do centro como un novo equipo de audio.

Para hoxe, Día da Paz, a escola realizará unha carreira solidaria na que os fondos recaudados irán destinados á Cociña Económica. O colexio La Salle e o conservatorio Xan Viaño tamén levarán a cabo varias actividades especiais para conmemorar este día.