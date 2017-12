La lluvia no resta protagonismo a la XXIX edición de la Festa do Marisco do Barqueiro

El día no acompañó ayer pero no fue impedimento para que la nueva edición de la Festa do Marisco de O Barqueiro, en Mañón, fuese un éxito. Sin duda lo que más interés despertó entre los vecinos del lugar fue el pregonero de esta edición, nada menos que el humorista, actor y presentador y Xosé Antonio Touriñán, que además de destacar las bondades del marisco tuvo palabras de agradecimiento para quienes optaron por contar con el para dar lectura al pregón de una fiesta que suma casi tres décadas y que goza de gran seguimiento entre la gentes del lugar. Las bromas y las ocurrencias disparatadas no faltaron durante su intervención.

La de O Barqueiro es una de la pocas fiestas de exaltación gastronómica que se celebran en la comarca en los meses de invierno. Pero no hay que olvidar que el marisco goza de mejor sabor y está exento de vedas precisamente en los meses invernales. “El marisco, mejor en los meses que tengan r, como diciembre”, explica Marina Puentes, vendedora y mariscadora. Así pues, la fecha es la mejor para celebrar un evento de este tipo, el problema es que pueden darse días como el de ayer, en el que la lluvia no dio tregua. A pesar de las condiciones adversas, cientos de personas se acercaron al puerto de O Barqueiro para participar en la fiesta, que estuvo amenizada por la charanga NBA. La Jira se encargó de poner música a la verbena nocturna.



Al tratarse de una fiesta de exaltación del marisco en general los participantes pudieron degustar platos variados con nécoras y centollas, entre otras excelencias culinarias que nos regala el mar. Las raciones se vendieron a 15 euros y en las mismas se incluía también el pan y la bebida, así como el plato y el vaso de cerámica que la gente acostumbra a llevarse de recuerdo.

La conselleira del Mar Rosa Quintana y el delegado territorial Ovidio Rodeiro, acompañaron al alcalde, Emilio Balseiro y al resto de autoridades locales.