La lluvia desluce la última edición de la Festa do Requeixo de A Capela

La lluvia reinante en la tarde ayer deslució la celebración de la XXIX Festa do Requeixo de A Capela que, durante la mañana, recibió a numeroso público animado por la degustación del que se ha convertido ya en el producto estrella del municipio: el requesón.

“Pola mañá houbo moita, moita xente, pero a partir das catro e media que se veu a choiva quedámonos sós como quen dice”, indicaba ayer Manuel Meizoso, alcalde de la localidad que, debido a este motivo constató una disminución en la afluencia de público con respecto a pasadas ediciones en las que se llegaron a contabilizar 10.000 personas.



Visitantes

Así las cosas, vecinos y visitantes dieron cuenta de las 8.000 raciones de requesón previstas por la organización, a cargo de la cooperativa Campo Capela, que se degustó acompañado de azúcar o miel y también se despachó en tarrinas para llevar. La venta de este producto lácteo arrancó a las 12.30 horas y se llegaron a registrar largas colas para la adquisición del mismo.

Además de la degustación popular, el campo de la fiesta acogió exposiciones de artesanía y maquinaria, talleres dirigidos a los más pequeños y expositores en los que adquirir productos de la cooperativa.

No faltaron actuaciones musicales como la de Os Sobraos, Os do Pilón o Roi Casal; de magia como la de Antón Romarís o para los más pequeños a cargo del colectivo Brincadeira.