La llegada de los juguetes de Reyes y el tradicional roscón ponen punto final a las fiestas navideñas

Un año más las fiestas navideñas llegan a su fin y, tras las cabalgatas de Reyes, ayer tocó disfrutar de los regalos que Sus Majestades trajeron a niños y mayores. Así, desde las primeras horas de la mañana se volvieron a revivir escenas típicas del día 6 de enero, con niños disfrutando en la calle de sus nuevos regalos, sobre todo bicicletas, drones o patines, alternativas a las que no se puede sacar tanto rendimiento dentro de casa y que invitan a salir a la calle a jugar.

Al margen de los regalos, también es tradición en esta jornada que las familias disfruten del típico roscón, en sus múltiples variedades. En la confitería Gascón, en la carretera de Castilla, volvió a repetirse una escena típica de estas fechas como son las largas colas en las inmediaciones del establecimiento para hacerse con uno de los afamados roscones de esta clásica confitería.

Las aglomeraciones más importantes se dieron entre las diez y las once de la mañana, aunque también los más madrugadores debieron esperar para adquirir el ansiado dulce. Durante toda la mañana se registraron grandes colas, ya dentro de la tienda, pero no hasta el punto de tener que esperar en la calle. En Gascón decidieron hace más de un lustro que no se aceptaban encargos, debido a que les resultaba “materialmente imposible” dar respuesta a todas las peticiones que reciben. Por esta razón es inevitable que se formen colas en momentos puntuales de la mañana, como ocurrió ayer mismo.



Este espacio comercial pone a la venta 1.200 roscones durante la mañana y es habitual que se queden sin ellos antes de que llegue la hora del cierre. Desde la confitería de la carretera de Castilla explican, además, que en caso de que sobre alguno es habitual que los donen a la cocina económica, aunque lamentablemente esto ocurre en pocas ocasiones.

Ayer mismo, empezaron a trabajar en el obrador a las tres de la mañana para tener los 1.200 roscones a punto para la venta.

En cuanto a las variedades, la mayor parte de la gente se decanta por el roscón tradicional. Aunque los más golosos optan por las alternativas rellenas, bien con nata, trufa o crema. Los precios de este postre típico van desde los 10 a los 35 euros. En algunos establecimientos permiten incluso combinar dos rellenos en un mismo roscón.



Preferencias

Como es habitual, los regalos preferidos por los niños pasan por los clásicos, como la bicicleta o el monopatín que no pasan de moda y otros que guardan relación con las series de dibujos animados o películas infantiles del momento.

Así, este año todos los elementos que guardan relación con “La Patrulla Canina”, “Frozen” o los “Super wings”, han vuelto a situarse entre los preferidos por los niños. Tampoco pasan de moda las tradicionales cocinitas, o juegos que invitan a sentirse adulto.

Otro éxito de esta campaña son los huevos de los que nacen dinosaurios, que junto con consolas, videojuegos y electrónica copan las preferencias de los pequeños.