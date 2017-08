La liquidación de la Cámara de Comercio, en el aire tras veinte meses de proceso

Esta semana se cumplirán veinte meses desde que la Dirección Xeral de Comercio decretase el inicio de la fase de liquidación de la Cámara de Comercio de Ferrol. Por aquel entonces se abrió un periodo de diez días para que el resto de entidades camerales de Galicia presentantes sus propuestas para la asunciones de estas funciones.

Finalmente, la Cámara de Comercio de A Coruña anunció que la entidad estaba dispuesta a responsabilizarse de los cometidos que prestaba el organismo de Ferrol “para favorecer iniciativas para el empresariado de la comarca”. Su presidente, Marcelo Castro-Rial, explicó en su momento que una de las condiciones que habían planteado a la Xunta era la seguridad “financiera”, a la espera de la respuesta de la administración.

Sin embargo, la Consellería no ha movido ficha desde entonces y la asunción de funciones no se ha dado ni oficialmente ni de facto. Los empresarios ferrolanos han demandado en los últimos meses a la Xunta que ponga fin a esta “situación de indefinición”.



Sin servicios

“Solo se están gestionando los certificados de origen para las exportaciones que realizan nuestras empresas, previo pago de las tasas correspondientes”, explica Cristobal Dobarro, presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal.

“Hemos pedido que se nos presten otros servicios, de internacionalización y formación, a los que se puede acceder puntualmente, pero no se informa generalmente a las empresas de la comarca.

No se puede acceder tampoco a los servicios de negociación extrajudicial previa a los concursos de acreedores”, detalla Dobarro.

El reponsable de la confederación empresarial asegura que hicieron patente su preocupación a la Xunta de Galicia y que desde la Consellería de Industria “pensaban que los servicios camerales se estaban prestando con normalidad desde la Cámara de A Coruña, pero no es así.”

Dobarro cree que aunque sea de forma provisional, hasta la definitiva liquidación de la Cámara, “es derecho de los empresarios poder acceder a los servicios que por ley les corresponden”. Una exigencia a la que también se suma Manuel Pérez, presidente de la asociación empresarial Iniciativa Empresarial del Noroeste (IEN), quien en su día fue tesorero de la Cámara de Comercio de Ferrol, y que recuerda que las diferentes asociaciones han ido asumiento, dentro de sus posibilidades y competencias, algunas de las funciones y servicios que prestaba el ente cameral.

Por su parte, José Ramón Franco, presidente de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, ve “incomprensible esta indefensión total de los empresarios de la comarca, cuando otras entidades en situaciones similares, como la de Lugo, sí tienen esos servicios”. “Parece que aquí siempre estamos condenados a afrontar más dificultades que en otras zonas”.



Conflicto laboral

A pesar de las buenas intenciones mostradas por los responsables de la Cámara herculina para acoger la demarcación de Ferrol, el conflicto laboral que dejó de fondo la disolución del organismo se ha llegado a convertir en un recelo para subrogar al completo estos servicios.

Y es que varios litigantes –acreedores de la Cámara de Ferrol– extendieron sus demandas contra el ente cameral de A Coruña cuando se iniciaba este proceso de absorción, algo que, según muchos resposables empresariales de la comarca, ha derivado en el actual vacío de competencia. De hecho, una de las exigencias de Marcelo Castro-Rial a la Xunta para asumir esta demarcación fue tener “garantías legales” en este proceso, ante el riesgo de tener que asumir también las responsabilidades judiciales derivadas del conflicto laboral de Ferrol.



Estudio complejo

Desde la Consellería de Economía, Emprego e Industria explicaron ayer que “hai que ter en conta que se trata dun proceso legal complexo, que se pon en marcha por primeira vez e que ten que levarse a cabo coas máximas garantías xurídicas”, tal y como habían incidido desde Coruña.

La Dirección Xeral de Comercio, “nestes momentos estase a traballar desde o punto de vista técnico e xurídico para dar resposta ás cuestións planteadas pola Cámara da Coruña na súa proposta para asumir as funcións da cámara ferrolá”. l