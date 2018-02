La licitación de obra pública cae en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal

La caída de la licitación de obra pública en Galicia –un 37,33%– se traslada a las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal que experimentan, con respecto al año anterior, un desplome en sus inversiones, del que solo se salvan cinco de los 20 municipios de la zona.

El descenso generalizado viene dado por la bajada en la inversión del Estado e incluso de los Concellos, ya que, los datos facilitados por la Federación Gallega de la Construcción, reflejan que solo la Xunta y las Diputaciones ven incrementado en el último año la inversión en obra pública.

La cabecera de comarca es un reflejo de la situación generalizada, con una caída del 32,18% –aunque se comenzaron obras de tanta envergadura como el acceso por tren al puerto exterior–, frente a la subida en otras ciudades gallegas como las de A Coruña y Lugo.

La inversión por habitante en al ciudad naval, correspondiente a las distintas administraciones, se traduce en tan solo 14,39 euros.

En los once ayuntamientos de la comarca de Ferrol, solo dos experimentan una mayor inversión en obra pública en el año 2017, frente a 2016. Así, la mayor bajada se produce en As Somozas –un 63,30% y una inversión de algo más de 145.000 euros– y la menor en Neda –se invirtió prácticamente la misma cifra que el año anterior, en torno a 293.000 euros–. Por su parte, los municipios de Cedeira y, especialmente, Mugardos fueron los más beneficiados en porcentaje de inversión con respecto al ejercicio anterior.

Así, obras como la mejora del saneamiento o aportaciones de otras administraciones han supuesto un incremento en Cedeira del 33,33% –624.860,65 euros–. En Mugardos, donde en el año 2017 se puso en marcha el Centro Arqueolóxico de Caldoval y la senda peatonal que une Ares y Mugardos, se invirtió en obra pública 705.667,80 euros, un 155,36% más que en 2016.

Las bajadas generalizadas de todos los demás concellos dejan a la comarca de Ferrol con una actuación de 4,7 millones en obra pública en 2017, un 15,21% menos que en el marco del ejercicio anterior..

La comarca del Eume experimenta una situación similar –una bajada del 21,54%–, con tres municipios que ven disminuida la inversión –Pontedeume baja nada menos que un 81%– y dos que mejoran las cifras, el de Cabanas y, especialmente, el de As Pontes, en ambas se puso en marcha una senda peatonal y ciclista. La inversión en infraestructuras continuará en As Pontes este año, con la nueva carretera en construcción.

Tampoco en el Ortegal mejora la situación a nivel de inversiones en obra pública. Los datos de licitación facilitados por la Federación Gallega de la Construcción reflejan un descenso en el último año del 44,91%, al que se ven arrastrados los concellos de Cerdido, Mañón y Ortigueira. Tan solo Cariño mejora las cifras con respecto a 2016, con una inversión de 485.446,55 euros, que supera en un 34,90% a los algo más de 350.000 que se invirtieron en el concello en el año anterior.

Más allá de las comarcas, por provincias, A Coruña experimentó un descenso del 52,59% y Lugo del 61,58%, mientras que Ourense se mantiene en las cifras del ejercicio anterior y Pontevedra creció un 19%. La Xunta fue en 2017 el principal organismo público de Galicia en licitación de obras, frente a la caída de los Concellos y, sobre todo, del Estado. l