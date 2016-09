Libros de texto para afrontar el nuevo curso

Libros de texto, bolígrafos, escuadra y cartabón, lápices de colores, uniformes, flauta, tijeras... Como cada año ante otro nuevo curso escolar, las familias ferrolanas se afanan por conseguir todo el material necesario para que sus hijos puedan comenzar las clases. Un desembolso económico que no siempre es fácil y que también lleva a recurrir a otros sistemas como el préstamo o los bancos de libros.

Los precios, como siempre, varían dependiendo del centro educativo y de las editoriales. Además, actualmente algunos ya están pasando del método analógico al digital, es decir, sustituyendo los tradicionales libros físicos de papel por la nueva tecnología de los ordenadores, que de esta manera ocupa un menor espacio a los alumnos y evita que tengan que cargar con pesados volúmenes.

No obstante, los libros de texto siguen siendo mayoría en los centros educativos ferrolanos. En Primaria los precios son algo menores y este año oscilan entre los 100 y los 250 euros. En cambio, en Educación Secundaria y Bachillerato, el coste se dispara hasta los 350 o 400 euros de media. Así lo indican responsables de la Papelera Ferrolana, uno de los establecimientos que más lotes de libros y material escolar despachan ante cada nuevo curso y que aseguran haber bajado algo los precios durante los últimos cinco años para adecuarse a las dificultades económicas de una parte de la población.

En el caso del material escolar, el coste está en torno a los 40 o 50 euros. Sin embargo, este es un gasto que no tienen que realizar algunas familias. En algunas aulas –especialmente entre los alumnos más pequeños– se opta, a menudo, por hacer un bote de dinero entre todos los padres y comprar de forma conjunta el material de cada curso.

También existen bancos de libros en la gran mayoría de los centros públicos, si bien debido a los cambios que se produjeron como consecuencia de la Lomce no siempre cuentan con libros de todas las asignaturas y “hai centos que han ter que mercar libros”, según denuncia el presidente de la Federación de Anpas (Feanpas) de Ferrolterra, Javier Sánchez.

A su juicio, desde que se modificó la legislación muchas familias no pueden hacer frente a todos los gastos y hay niños que empiezan el curso sin gran parte del material. Indica que en este sentido también influye el nuevo sistema de becas, que al estar basado en los ingresos del año anterior crea “situacións de inxustiza”. Esto ocurre debido a que “hai familias que agora atoparon traballo e non precisarían esta axuda, mentres que hai outras que o ano pasado tiñan e este non”. Como consecuencia, señala que las propias Anpas se ven en la disyuntiva de recopilar libros por su cuenta y apelar a la solidaridad de otros para poder hacer frente al curso escolar, un cometido que, entiende, no les corresponde.

Por último, respecto a los precios de los uniformes que se requieren en algunos centros, hay una gran variedad. Según indican desde El Baúl de la Abuela, el precio del conjunto puede ir desde los 50 euros en el caso del San Rosendo –chándal– a los 140 de las Discípulas.