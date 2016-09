Una librería gratuita en pleno centro de Ferrol

Alejandro Veira y María Piñeiro son cofundadores de una iniciativa única en Galicia, la librería gratuita “Libros Ceibes” que se encuentra en A Escola da Vaca, en pleno centro de Ferrol.

Al menos eso es lo que cuenta Veira, que no tiene constancia de que un proyecto así exista en otro punto del territorio gallego. Sí en otras ciudades como Barcelona o Madrid, en donde estuvo cuatro años y conoció librerías de este tipo que dependen totalmente de la colaboración de la gente. “No hay trampa, no hay que dejar libros a cambio”, aclara. Es decir, no se trata de una iniciativa de “bookcrossing”, donde es necesario donar un libro a cambio de llevarse otro. En este caso, cualquier persona puede donar cuando considere y acudir para llevarse alguno sin necesidad de devolverlo.

Sin embargo, explica que por lógica no recogen enciclopedias, libros de texto, revistas o VHS y apela también a que la gente “no abuse”, ya que en otras ciudades se han dado casos de personas que aparecían con una maleta para llenarla de libros y marcharse. Más allá de estas normas de “sentido común”, la librería recoge todo tipo de libros, comics, CD y DVD –siempre que sean originales, ya que no aceptan copias–.

Se trata de un trabajo altruista, en el que Alejando y María se turnan para ir en su tiempo libre a colocar los libros que les llegan. La iniciativa funciona a base de voluntarios, ahora mismo solo una chica llamada Merce al margen de ellos, que además llegó con la idea de realizar actividades de cuentacuentos. En este sentido, acude habitualmente a colegios para difundir de este modo su amor por la lectura.

El proyecto está en marcha desde hace dos años y, si bien al principio “la gente desconfía”, ahora parece que cada vez está más asentado. Además, indican que no lograron que desde el Concello les cedieran un local para realizar esta labor.

“Libros Ceibes” también acude de forma puntual a ferias de libros –donde echan una mano Martín y Ezequiel, otros dos colaboradores– y dona algunos de los que recibe a iniciativas solidarias o a centros educativos. También colaboran con otros proyectos de este tipo en distintos puntos de España. “Lo que queremos es mover los libros”, remarca Veira, de forma que así lleguen al mayor número de gente posible.

Otra persona importante a la hora de mantener esta librería es Marta, de A Escola da Vaca, que al estar en la propia entrada de las instalaciones informa a las personas interesadas y siempre “hace el favor de echar un ojo”, dice Veira agradecido.

Actualmente se puede visitar la librería de lunes a viernes, en horario de 11:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:30. Para cualquier duda o propuesta está disponible el correo librosceibes@gmail.com, el facebook “Libros Ceibes” y también se puede llamar a la propia Escola en el número 981 364 038 o en el 630 433 944, algo que recomiendan especialmente si se quiere acudir en horario de mañana para que haya alguna persona que pueda atenderlos. Para donar libros, solo hay que acudir a esta sede y depositarlos para que alguien más pueda disfrutar de ellos. n