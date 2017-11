José Polo | “Las parroquias de la zona rural son las grandes olvidadas gobierne quien gobierne y solo reciben si sobra algo”

José Polo ha pasado 13 años al frente de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural, de la que forman parte doce entidades vecinales. Sabe lo que es reivindicar necesidades básicas y, además, ha estado también en la administración local luchando por lo mismo, como concejal de Zona Rural, en el mandato del PP. Ahora, por motivos personales, de enfermedad, abandona su cargo –sigue al frente de la AVV O Lago, en Doniños–, esperando que pueda haber un relevo y ofreciendo todo su apoyo a la nueva dirección, porque se nota que le va a costar dejar atrás esta etapa de su vida.



No deja la asociación por cansancio ni por problemas y dice que se va “triste” por no poder continuar, ¿por qué ha tomado ahora esta decisión?

Me voy contento por lo que he pasado, pero triste por dejar una cosa que me gusta y a la que he dedicado mucho tiempo. Mi mujer me necesita y así se lo he dicho a mis compañeros. El día 28 habrá una asamblea extraordinaria y espero que haya relevo, yo lo apoyaré y colaboraré. Si no se presenta nadie, dejo las llaves y hasta aquí.



Siempre ha reivindicando servicios para el rural pero también ha estado donde pueden dar soluciones, en el Concello...

Para mí ser concejal fue una experiencia muy grande, no he pasado malos ratos ni en el Concello ni en la Agrupación, son buenas experiencias, pero a mi edad el Ayuntamiento ya no es mi sitio, aunque seguiré, hasta que pueda, en mi asociación de vecinos porque, además, es muy difícil encontrar sustitutos.



Sin embargo, precisamente en su parroquia, Doniños, hay hasta ocho asociaciones de vecinos.

Para mí es inconcebible. La primera fue la Xunta Veciñal, después O Lago y a continuación fueron naciendo en el mismo ámbito territorial otras muchas. Es un problema, porque, por una parte, se precisan seis personas para cada directiva, 48 en total y si solo hubiera una podrían rotarse y trabajar mejor relevándose. Además, las subvenciones también se reparten entre todas y no hay nada que impida que haya más AVV, porque no hay límite de socios ni de zona. Para mi debería haber solo una, La Xunta Veciñal, que es la más antigua y, como mucho, la de Valón, que también es Doniños.



La Agrupación cuenta con doce entidades, pero recientemente se han dado de baja la de A Cabana y la de Serantes, ¿ha habido problemas?

La asociación de A Cabana se fue por un terma de la celebración del Magosto, diciéndolo de palabra sin remitir escrito alguno; la de Serantes sí cursó oficialmente su baja, alegando diferencias a raíz de la intervención en el pleno de la AVV de Covas en defensa de los problemas de toda la zona rural. Sin embargo, por mi parte, tienen la puerta abierta todas cuando quieran incorporarse.



En trece años, ¿la zona rural ha variado en sus demandas o sigue habiendo las mismas carencias?

Las necesidades prioritarias de la zona rural son todos los años las mismas, porque se trata de zarzas –que crecen cada año–, atascos de cunetas, vaciado de fosas sépticas, alumbrado, mantenimiento de los paseos y, como no, el transporte público, en el que hay mucho que trabajar porque por sí solo no sale nada. El Concello debe intermediar con la Xunta. El tema del saneamiento sigue ahí, el PP lo tenía muy encaminado, con presupuestos y con el proyecto hecho. Ahora no se cómo va, pero es más necesario cada día que pasa. Lo que es evidente es que la zona rural es la gran olvidada gobierne quien gobierne y solo recibe si sobra, si no es así, no recibe nada.



Pero algo se habrá mejorado en más de diez años...

Ha habido mejoras, claro. Las carreteras no tenían alumbrado, estaban sin aglomerar, ahora se ha pasado al mantenimiento. De todos modos, hay deficiencias en cuestiones tan básicas como la luz. Si roban un cable puede pasarse un año sin recuperar la luz, por el elevado coste y si esto sucede en la calle Real está arreglado en el mismo día. En la zona rural tenemos obligaciones, por eso pagamos impuestos, pero queremos los mismos derechos.



¿Y cómo ve a este gobierno en relación con el rural?

No me gustan que las promesas mueran en torno a una mesa. Las que se hacen deben cumplirse y aunque muchas llevan tiempo, es necesario empezar. A este gobierno no puedo echarle flores, ni yo ni mucha gente, porque no veo que estén haciendo nada. Este año “ha ganado” la Diputación, que ha actuado bien y pronto.



¿Ya deja sucesor en la Agrupación de AAVV?

Si el día 28 no hay ninguna propuesta, yo me marcho. Si hay alguien que quiera presidir la agrupación, estaré ahí para lo que necesite y mantendré mi colaboración. Tengo mi propuesta, Manuel Sendón –AVV Covas–, para mí sería la persona idónea porque, además, ya estuvo en la directiva, pero no se si aceptará.