Javier Seijas | “El timo del falso revisor del gas y los hurtos de tipo amorosos son los que más afectan a las personas mayores en Ferrol”

El Plan Mayor de Seguridad es un programa estatal y permanente que desarrolla conjuntamente la Policía Nacional y la Guardia Civil para la prevención en los delitos que inciden en personas mayores de 65 años.

Javier Seijas, Inspector de Policía Nacional y Jefe de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, impartió esta semana una charla dentro de este programa en la sede de Afundación en Ferrol.



¿Cuáles son los delitos más comunes que afectan a personas mayores?

Hay cinco ámbitos en los que se dan estos delitos: en su domicilio, en la vía pública, en Internet, durante viajes y en bancos y comercios.



¿Existe alguno que se de con más frecuencia en la comarca?

No podemos hablar de una incidencia delictiva muy específica, aunque los más frecuentes son las estafas de los falsos revisores que intentan cobrar en efectivo por un servicio que en realidad no se presta o que aprovechan ese supuesto trabajo para, en un acto de descuido, hurtar algunos efectos. Muchas veces lo consiguen amenazando a las personas mayores con cortes de luz o de gas.



¿Afecta que Ferrol tenga una población más envejecida para que haya más timos de este tipo?

Estos delitos aumentan en relación al número de personas mayores, así que sí. Aquí el problema que tenemos es que hay una gran zona diseminada no urbana, donde resulta más fácil acceder a los domicilios porque hay más confianza en las personas, por decirlo de alguna manera. Además los timadores saben que el tiempo de respuesta de la policía será mayor que en el núcleo urbano.



¿Qué recomendaciones hacen para evitarlos?

Las medidas preventivas son las más básicas, empezando por identificar adecuadamente a estos supuestos comerciales o técnicos, cerrar la puerta si van a buscar algún tipo de documentación, consultar a la propia compañía y, en último caso, llamar al 091 para que pueda verificar la identidad de esa personas.



¿Existe algún otro delito que sea frecuente entre este segmento de edad en esta zona?

Incidimos mucho en los llamados hurtos amorosos. Es un tipo de delincuencia itinerante que se basa en acercarse a personas mayores, normalmente varones, que tengan algún reloj o una joya de alto valor para entablar conversación y llegar, incluso, a hacer algún tipo de ofrecimiento sexual. Mientras tanto, aprovechan ese acercamiento o contacto para realizar el robo.



Según su experiencia, ¿cree que las personas mayores siguen siendo ajenas a los timos en la red?

En ese sentido hay una doble vertiente. Generalmente tienen un dominio escaso de la red, lo que, por un lado, los hace más vulnerables, pero, por otro, les impide aventurarse y los retrae. De hecho, suelen ser bastante reacios a hacer compras en Internet o utilizar estos mecanismos tecnológicos para realizar cualquier tipo de transacción comercial o gestión bancaria. Eso los separa un poco de estos peligros. De hecho entre las personas mayores este tipo de delitos ocurren con poca frecuencia.



¿Y respecto a los viajes, que cada vez son más frecuentes entre pensionistas?

Respecto a los viajes, aunque también puede suceder aquí, lo más frecuente son los tirones en la vía pública. Les insistimos mucho en que, sobre todo en lugares muy concurridos como mercadillos o ferias, lleven los bolsos cerrados, siempre a la vista y que no porten grandes cantidades de dinero.



¿Cuáles son las principales inquietudes que le transmiten los asistentes a estas charlas?

Precisamente, vienen relacionadas con los asuntos de Internet y las nuevas tecnologías porque es el ámbito que menos conocen. Por ejemplo, la gran mayoría jamás se han planteado la seguridad de su red wifi y cuando se lo explicas les surgen muchas dudas y preguntas.

La prevención en el resto de tipos delictivos son más de sentido común, aunque siempre es importante concretar qué se debe hacer. En los tiempos que corren hay que ser consciente de que no vamos a poder desvincularnos de Internet, por eso es tan importante que nos acerquemos a la red de una manera segura, tomando las mismas precauciones que tendríamos en nuestro día a día.