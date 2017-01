Irmandades femininas 2 (XXX)

Oboletín irmandiño A Nosa Terra, recollía, no número de 25 de decembro de 1918 –como xa se dixo na última entrega–, a nova de que se acababa de constituír no seo da Irmandade coruñesa unha Irmandade feminina que, en xunta xeral, elixira a correspondente directiva, composta por unha ducia de afiliadas. Na entrega anterior, dicíase tamén como, algo máis de ano medio antes, un grupo de mulleres abriran unha subscrición no xornal para recadar fondos para a adquirir unha bandeira que fose símbolo da Irmandade da Coruña, que nese momento xa dispuña do seu himno, materializado nos versos “Cantiga d’os amigos da fala” do escritor Manuel Lugrís Freira:

N-a fala gallega vive

a yalma da nosa terra;

a redención de Galicia

nos seus acentos latexa.

Pobo que o seu verbo esquence

é traidor á natureza;

como hirmáns todos falemos

a nobre fala gallega!

“Amigos da Fala somos”,

y-o amor de Galicia sea,

xa que de todos é nai,

Quen nos xunte e nos protexa.

Fora, precisamente, a muller de Antón Villar Ponte, nese momento aínda conselleiro 1º da Irmandade, a que inaugurara a relación de mulleres aportando as cantidades que se indicaban e que á altura do 10 de abril de 1918, segundo recolle o boletín dese día, superaba ben o centenar delas, tendo en conta que a sociedade de cigarreiras “La Laboriosa” fixera unha doazón de 73.40 ptas e que as entregas individuais oscilaran entre os 0.25 cts e as 2 pesetas, sendo a maioría de 1 pta.

Tres meses despois, o 10 de xullo, A Nosa Terra, informaba de que “A bandeira da ‘Irmandade da Fala da Cruña, xa está encarregada conforme o formoso diseño do notabre pintor Camilo Díaz. Outras ‘Irmandades’ tamén encarregaron as súas”. Desde logo a de Betanzos, que era unha agrupación con moita actividade nese tempo.

Na mesma sección “Novas da causa” do número de 20 de agosto incidíase no tema: “Está en camiño a bandeira que a ‘Irmandade da Fala’, da Cruña encarregóu a Barcelona e que é costeada pol-as donas da terra”. Nesta ocasió, a nova viña acompañada doutra na que se daba conta de que “A seición feminina da ‘Irmandade’ cruñesa, cada día conta con máis asociadas”, noticia reiterada no seguinte número: “Son moitas as donas que veñen pôndo seus nomes con entusiasmo nas listas da seición feminina da ‘Irmandade’ cruñesa”. Con todo, a subscrición para a adquisición da bandeira polas mulleres seguía aberta e continuaban aparecendo nomes coas cantidades aportadas. Mais a situación non debía ser tan ao pé da letra do que dicían esas informacións dado que as “Novas da causa” de 10 de xaneiro de 1920, máis dun ano despois, dicía:”Prepárase unha gran festa na Cruña prá inaugurazón da bandeira das ‘Irmandades’ que veñen bordando artistas notabres da agulla”.

O que semella claro, bandeira á parte, e que a presenza das mulleres na vida orgánica irmandiña ía collendo peso. Nas portas da Asemblea de Lugo, no número do 15 de San Martiño, no solto “A liberdade para as nosas mulleres”, lembrábase que, nos mitins que se viñan facendo, oradores como Porteiro, Peña Novo, Quintanilla ou Villar Ponte se dirixían ás mulleres para facerlles saber o que o nacionalismo galego pensaba da problemática feminina: “tedes dereito a que se reconozan vosos direitos”, porque en Galicia, sobre todo no campo, na costa e na mariña, a muller “coase que sempre adoita ser verdadeiro cabeza de familia e verdadeiro traballador da terra, como o home. Polo mesmo, nada mais absurdo, nada menos igoalitario e menos razoabre que aquele faito que temos que desfacer de presa”, xa que “Non pode seguir en pe, por moito tempo, somellante inxustiza”. Consecuentemente, como xa se dixo en entregas anteriores, o manifesto da Asemblea, aprobado e difundido días despois, como 1º punto do apartado “Problemas políticos” recolle “Igualdade de direitos pr-a muller”.

Esa presenza das mulleres fíxose patente tamén cando, a partir da creación do “Conservatorio Nazonal de Arte Galego”, o teatro adquiriu unha nova dimensión. Xunto coa información da inauguración do “Conservatorio Nazonal de Arte Galego”, coa estrea d’A man de Santiña, aparecida no boletín de 25 de abril de 1919, reproducíase unha carta de Cabanillas –que non puidera acudir ao acto na Coruña– dirixida a Villar Ponte na que pide perdón pola súa ausencia, ao elenco de actrices e actores: “Ás señoritas Carmela Melendrez Loisiña Castelo, Esther Carballo e a outra Carmiña –refírese a Carmen Chao–, a Osorio e a Roel, Edreira, Lafuente, Casas e Varela, a todos dilles que quedo de xoenllos pedíndolles perdón”.

Vaise destacar o papel das actrices na peza de Cabanillas, e nalgunha outra, no solto “O coadro de Decramación da Irmandade”, insertado no boletín de 10 de xaneiro de 1920: “as fermosas señoritas Cármen Melendrez, Loisa Castelo, Ester Carballo e Cármen Chao bordaron os papés, sendo moi loubadas”, así mesmo infórmase do estreo da comedia Máter Dolorosa, do autor portugués Júlio Dantas, na que, “interpretando os dificilísimos papés da comedia, reveláronse como notabilísimas artistas as señoritas Elvira Bao e Cárme Chao”.

Outro tanto acontece na información que se dá, no boletín de 10 de maio de 1920, da representación d’A man de Santiña en Santiago, na que se reproduce a reseña que da mesma fixera o xornal compostelán Noticiero Gallego.

Nela destacábase a actuación da señorita Carmen Meléndez “que encarnó primorosamente el papel de Santiña”. Así mesmo, apuntaba que “cumplieron también muy excelentemente, las bellas señoritas Esther Carballo, Carmen Chao y Luisa Castelo. Ademais da peza de Cabanillas, representárase o San Antón, onde “se distinguió muchísimo Elvira Bao”.