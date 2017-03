La instalación de la réplica de una jacket en Navantia Fene provoca descontento entre los sindicatos

La instalación de la réplica de una jacket del proyecto Wikinger en la factoría de Navantia Fene provocó el descontento de los sindicatos de la antigua Astano, que ven en este gesto una declaración de intenciones por parte de la dirección de la empresa sobre el futuro que quiere para este centro de trabajo.



Aunque la estructura –de más de 4 metros de alto– llevaba ya algún tiempo en los almacenes, fue ayer por la mañana cuando varios operarios la colocaron en la isleta de una de las vías que discurren por el astillero. Una decisión que ha despertado las críticas y el descontento de los representantes sindicales por el simbolismo que según ellos representa sobre los planes de futuro de la dirección de Navantia con las instalaciones de Fene.



El presidente del comité de empresa, Jorge Prieto (CCOO), aseguró que es la evidencia de lo que vienen tiempo denunciando, “que la construcción civil de barcos ya no se contempla” en los programas del astillero fenés.

“La compañía tomó la decisión unilateral de que estas instalaciones se utilizarían para este tipo de obra y esto es una prueba más”, señaló.



empleo mínimo

La postura contraria que los sindicatos han mantenido respecto a la construcción de la eólica offshore se basa, recordó Prieto, en la mínima capacidad para generar empleo. De hecho, el representante del comité explicó que todavía no conocen cuántos empleados de Navantia han participado directamente en las dos obras que se han llevado a cabo hasta el momento. “Hace unas semanas pedimos a la dirección la relación de la plantilla que se encuentra inmersa en el proyecto Hywind para Statoil y son incapaces de darnos una cifra, aunque sospechamos que se aproxima más bien a cero”.



Sí tienen constancia de que unas 140 personas de la industria auxiliar han participado en esta obra. Por ello, los sindicatos han criticado reiteradamente que la única aportación de Navantia sean las instalaciones. En la misma línea se pronunció el delegado de MAS, José Salceda, que afirmó que “aquí ya solo se va a hacer eólica marina y para eso no necesitan a la plantilla de Fene con los trabajadores explotados de la industria auxiliar es suficiente”, incidió.