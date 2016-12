La iglesia de As Somozas recupera su Belén artesanal tras las obras de reforma

Hasta el próximo 15 de enero está abierta la oportunidad de visitar uno de los belenes más destacados de la comarca, el de la iglesia de Santiago Seré de As Somozas, que abrió sus puertas a mediados de diciembre.

El Belén cuenta con más de 400 figuras, muchas de ellas dotadas de movimiento, ya que se trata de un nacimiento mecánico y artesanal. A estas hay que añadir el centenar de edificaciones que recrean el pueblo con sus habitantes y sus quehaceres cotidianos.

La parroquia somocense recupera de este modo un polo de atracción de las Navidades, ya que el año pasado el Belén no pudo ser mostrado al público al hallarse la iglesia en obras y no contar con otro lugar adecuado para dar cabida a esta recreación del nacimiento de Jesús.

No faltan ríos, cascadas, trabajadores artesanales que hacen demostraciones de zapatería, curtido de pieles u otras profesiones. Los animales y las labores del campo no podían estar ausente de este Nacimiento, que es ya un referente de los amantes del belenismo y de recorrer la comarca en busca de las más llamativas exposiciones.

El Belén representa distintos ambientes y paisajes dentro de un único conjunto artístico pero es original y diferente cada año, con nuevas incorporaciones y distintas disposiciones de sus elementos, por lo que siempre resulta novedoso aunque ya se haya visto en alguna ocasión.

La iluminación y la música envuelven el entorno en las visitas, que pueden realizarse los sábados, domingos y festivos de 16.30 a 19.30 horas, con carácter gratuito.



actos

La apertura del nacimiento es un acto que abre la Navidad de As Somozas, y que este año contó con la actuación del coro de Cerdido y el grupo “Tocadeiras” de A Toca. Además después del encendido del Belén se sirvieron pinchos y chocolate caliente para todos los asistentes.

Quienes no hayan podido disfrutar de esta visita tienen dos fines de semana para hacerla, además de la festividad de Reyes.