Tu Hogar En Buenas Manos | “No queremos ser solo una empresa cambiapañales, sino ayudar a los pacientes y a sus familiares”

Lleva siete años ofreciendo sus servicios en la ciudad pero son muchos los que todavía desconocen todas las posibilidades que ofrece. Tu Hogar En Buenas Manos, la primera entidad de Ferrol y comarca especializada en prestar servicios integrales en el hogar, recibe ahora un reconocimiento siendo la empresa que recomienda el Hospital Juan Cardona para ayudar a los pacientes, tanto durante su etapa hospitalaria como en su vuelta a casa.

“Cuando sales de estar ingresado y te dicen que tienes que ir a un fisioterapeuta o hacer rehabilitación, ir a un psicólogo en caso de demencias, ictus o Párkinson por ejemplo para hacer entrenamiento de la memoria y estimulación cognitiva, además de necesitar a alguien que le ayude en casa. Se te viene el mundo encima. Y es ahí donde queremos estar nosotros: ser la respuesta a todas esas preguntas que se hace la gente cuando sale del hospital”, comenta la directora de la empresa, Mara Araoz.

Pero no solo dan atención hospitalaria y posthospitalaria, sino que el otro pilar básico del negocio es la atención a la gente mayor que vive sola. “Yo estuve fuera 11 años y me di cuenta, aunque soy joven, de lo triste que es estar solo y estar enfermo y no tener a quién acudir. Cuando volví a Ferrol hace siete años me di cuenta de la cantidad de gente mayor que vive sola y que está desamparada”, explica.

Así, dentro de su cartera de servicios se encuentra la atención de ancianos y niños, el servicio doméstico –uno de los más demandados–, la podología y fisioterapia y otras más llamativas como el cuidados de mascotas, la peluquería y estética a domicilio y las reparaciones en el hogar, todos ellos adaptados a las necesidades de cualquier persona. “Nos encargamos de todo, tanto de adecuación de pequeñas obras para que pasen sillas de ruedas o quitar la bañera y poner el plato de ducha o ir a buscar medicinas, hacer las tareas de la casa, aseos, dietas especiales... lo que haga falta”, destaca Araoz.

Tu Hogar en Buenas Manos cuenta con más de una veintena de profesionales, entre ellos la fisioterapeuta neurológica Alba Toimil –una de las dos que hay en Ferrol– y la psicóloga gerontóloga Mercedes Garnelo, con quien Araoz decidió darle una vuelta de tuerca a la empresa hace un año.

“Hasta el 2016 era trabajaba en otra empresa y tenía esta para mi tiempo libre nada más. Pero el año pasado decidí ponerme con ella al 100% y quise contribuir de otra manera. Por eso le dije a Mercedes: ‘yo no quiero que nos vean como una empresa cambiapañales nada más, yo quiero ayudar a esas personas que tienen demencias, a sus familiares que se sienten totalmente desorientados y con vergüenza porque este tema está muy estigmatizado”, asegura Marta Araoz.

A este respecto, uno de los aspectos en los que hacen también hincapié desde este proyecto es en la atención al cuidador ya que supone una gran “presión psicológica” enfrentarse a una situación así. “Mercedes presta apoyo tanto a usuarios como a sus familiares para que estos entiendan y sepan cómo actuar ante un estado nuevo. El agotamiento mental, el estrés, es increíble”.

Atienden a toda la comarca y se definen por dar un trato muy personalizado, una característica fundamental a la hora de tratar, sobre todo, con gente mayor. “Voy a conocer a la gente, les hago visitas mensuales para ver cómo va todo... es una manera también de diferenciarnos”, comenta la ferrolana.

No hay un tiempo estipulado para contratar sus servicios, ya que atienden tanto casos puntuales –acompañar a pruebas médicas, cuidar mascotas por viaje...– de contrato o incluso de régimen interno tanto en domicilios como en hospitales. “Lo que más me preocupa es que la gente esté tranquila y se sienta acompañada, sobre todo la gente mayor”, confiesa Araoz.

Tanto en sus teléfonos, 981 352 277 y 679 843 665, como en su página web –www.tuhogarenbuenasmanos– o en sus redes sociales, todos aquellos interesados pueden solicitar información sobre cualquier servicio que les interese y presupuestos –también en su local (María,90), aunque es preferible acudir con cita previa–. l