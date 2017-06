El grupo The Limboos hará sonar su exótico rhythm & blues el sábado en el Jofre

Surgieron de la nada hace unos cuatro años y desde entonces no han parado de tocar. La banda madrileña The Limboos, que ha estado paseando su “rhythm & blues exótico” por media Europa, recalarán este sábado en el teatro Jofre con un concierto previsto para las 21.00 horas.

Las entradas pueden adquirirse desde cinco euros de forma anticipada o por 8 el día de la actuación. Están a la venta en la taquilla del Jofre y en www.ataquilla.com.

Tras su primer LP “Space Mambo” (Pennimam Records, 2014), que tuvo un gran éxito entre el público, la formación llega a la ciudad naval para presentar su segundo trabajo, “Limbootica!”, con el que continúa su viaje “al corazón del ritmo, un periplo al centro de la mejor música de raíz, investigando y creciendo en cada recodo del camino”.

A su característico sonido de rhythm and blues con influencias latinas, en este segundo trabajo añaden unas gotas de gospel y swing, mezclándolos además con temas de alma tropical en homenaje a la bossa brasileña, a Cuba o al Blue Beat de raíz Jamaicana. l