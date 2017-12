González Formoso apuesta por volver a agrupar a la izquierda ferrolana en el proyecto socialista

El candidato a la secretaría provincial del PSdeG-PSOE en la provincia de A Coruña, Valentín González Formoso, realizó ayer a las 20.30 horas un encuentro con la militancia ferrolana en el centro Cultural Carvalho Calero, donde abogó por “potenciar o traballo en rede para aproveitar dunha forma máis eficaz as sinerxias das agrupacións a nivel comarcal”.

El actual presidente de la Diputación apostó por dar apoyo a las agrupaciones más pequeñas para “mellorar a nosa acción política” debido a la importancia de “que todos sumemos para que o PSOE sexa de novo a gran referencia da esquerda”, aseguró.

Aún admitiendo que las elecciones municipales de 2019 son “un gran reto” para el socialismo, González Formoso afirmó que “os veciños saben que nos concellos nos que gobernamos apostamos pola colaboración, polas áreas metropolitanas e os servizos básicos compartidos entre varios municipios” y consideró imprescindible potenciar estas prácticas en el partido, “cunhas comarcas fortes que aproveiten as capacidades de cada unha das agrupacións locais”.



Pablo Iglesias

Tratándose de una ciudad como Ferrol, ciudad que vio nacer a Pablo Iglesias, González Formoso se refirió al fundador del partido apelando a que “tiña claro que a vocación do socialismo é transformar a sociedade e mellorar a vida da xente, nunca vos olvidedes da frase que levades no voso carné de militantes –“sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes–”.

Asimismo, el presidente de la diputación provincial aseguró conocer de primera mano los problemas de la ciudad por lo que aseguró que el PSOE local contará con su apoyo para volver a agrupar a la izquierda alrededor del proyecto socialista.

“O veño diciendo desde hai tempo, hai moita xente mirando o PSOE para volver impulsar unha sociedade na que todos teñamos as mesmas oportunidades, independentemente da nosa condición social e económica, os veciños saben cales son as prioridades do socialismo e queren un partido forte”, manifestó.

Para tal fin, Valentín González Formoso apeló a la puesta en práctica de los valores tradicionales del partido y a la unidad, al mismo tiempo que prometió “traballar cada día para aproveitar o potencial humano do que dispoñemos”.

Al igual que la pasada semana en Fene, Narón, Ortigueira y As Pontes, el también alcalde de As Pontes se refirió a la “ilusión e ganas de sumar” de su proyecto, “o proxecto de todos os socialistas”.